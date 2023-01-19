“Новости о том, что на территории Беларуси становится все больше российских солдат, беспокоят всех украинцев. Выглядит так, будто они действительно готовят еще одно наступление. Впрочем, это выглядит агонией. Конечно, украинцы будут бороться”, - сказал Княжицкий в интервью польскому телеканалу TVN24 .

“Я верю в то, что мы победим. Но этот год будет очень сложным, поэтому мы ждем той техники и оружия, которые должны получать от наших союзников из Европы и из США”, - пояснил парламентарий.

Относительно ожиданий встречи группы Рамштайн, которая должна состояться в пятницу, парламентарий заявил: “Ожидаем, что позиция немцев изменится, ведь там есть новый министр обороны, который поддерживает Украину. Надеюсь, что мы получим танки, которые производят немцы, не только от них, но и от других стран. И ждем также того, что будет больше оружия”.

По его словам, Украина, кроме танков, нуждается в американских зенитно-ракетных комплексах Patriot. "Эта техника нужна для того, чтобы не ждать российского наступления, а начать украинское контрнаступление, - сказал Княжицкий. - Потому что все хотят, чтобы война закончилась, а это будет возможно только в случае победы Украины, которая возможна только с этим оружием ”.

Также Княжицкий в интервью польским журналистам упомянул о крушении вертолета ГСЧС в Броварах. "Это создает тяжелый эмоциональный фон для жителей Украины. Для всех – и для политиков, и для обычных украинцев. Потому что ежедневно есть какие-то катастрофы: гибнут люди на фронте, столько людей погибло от российской ракеты в Днепре, сейчас эта катастрофа, где погибли не только министр и его заместители, но и один ребенок, девушка и молодая мама, также очень много детей в больнице . Конечно, для психологического состояния украинцев это очень сложная ситуация”, – сказал он.