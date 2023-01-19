Мы ждем техники и оружия от наших союзников, - Николай Княжицкий в интервью польскому телеканалу
Немецкие танки, американские "Патриоты" и другое оружие от союзников - это то, в чем нуждается Украина, чтобы начать контрнаступление раньше россиян и победить в войне с агрессором. Об этом заявил народный депутат Украины Николай Княжицкий в прямом эфире польского телеканала TVN24
“Новости о том, что на территории Беларуси становится все больше российских солдат, беспокоят всех украинцев. Выглядит так, будто они действительно готовят еще одно наступление. Впрочем, это выглядит агонией. Конечно, украинцы будут бороться”, - сказал Княжицкий в интервью польскому телеканалу TVN24 .
“Я верю в то, что мы победим. Но этот год будет очень сложным, поэтому мы ждем той техники и оружия, которые должны получать от наших союзников из Европы и из США”, - пояснил парламентарий.
Относительно ожиданий встречи группы Рамштайн, которая должна состояться в пятницу, парламентарий заявил: “Ожидаем, что позиция немцев изменится, ведь там есть новый министр обороны, который поддерживает Украину. Надеюсь, что мы получим танки, которые производят немцы, не только от них, но и от других стран. И ждем также того, что будет больше оружия”.
По его словам, Украина, кроме танков, нуждается в американских зенитно-ракетных комплексах Patriot. "Эта техника нужна для того, чтобы не ждать российского наступления, а начать украинское контрнаступление, - сказал Княжицкий. - Потому что все хотят, чтобы война закончилась, а это будет возможно только в случае победы Украины, которая возможна только с этим оружием ”.
Также Княжицкий в интервью польским журналистам упомянул о крушении вертолета ГСЧС в Броварах. "Это создает тяжелый эмоциональный фон для жителей Украины. Для всех – и для политиков, и для обычных украинцев. Потому что ежедневно есть какие-то катастрофы: гибнут люди на фронте, столько людей погибло от российской ракеты в Днепре, сейчас эта катастрофа, где погибли не только министр и его заместители, но и один ребенок, девушка и молодая мама, также очень много детей в больнице . Конечно, для психологического состояния украинцев это очень сложная ситуация”, – сказал он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.89
Покупка 39.89Продажа 40.56
-
EUR
Покупка 42.13Продажа 43.12
- Актуальное
- Важное