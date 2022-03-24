Мы ждем серьезных шагов от НАТО, ЕС и G7. Россияне начали лоббировать свои интересы войны и работают с некоторыми партнерами. На этих трех саммитах мы увидим, кто друг, а кто продавался и предатель, – Зеленский

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.



"24 марта в Европе, в Брюсселе, состоятся сразу три важных саммита. Важны для безопасности каждого из нас. Саммит НАТО, ЕС и G7. Я уверен, что люди продемонстрируют, как они нас поддерживают. Но поддержать свободу должны политики. Все они. Мы ждем серьезных шагов от НАТО, ЕС и G7, мы знаем, что россияне уже начали лоббировать свои интересы, интересы войны, мы знаем, что они работают с некоторыми партнерами и хотят погасить эту тему - борьбу против войны. Мы увидим, кто друг, кто партнер, а кто продавался и предатель. Жизнь можно защитить только в единстве", - говорится в обращении Владимира Зеленского.





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