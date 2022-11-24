"Мы ждем реакции на террор России. Нам нужны системы ПВО", - Зеленский на Совбезе ООН
Президент Украины призвал ООН осудить ракетные удары россиян по энергетической инфраструктуре. А также пригласил представителей ООН приехать и посмотреть, что Россия сделала с украинской инфраструктурой
Об этом Владимир Зеленский сказал во время выступления в режиме видеоконференции на срочном заседании Совбеза ООН 23 ноября.
"Среди вас - представители государства, которое ничего не предлагает миру, кроме террора, дестабилизации и дезинформации. Любые российские формулы не предусматривают ничего другого. Именно поэтому я подчеркиваю еще раз: пора поддержать украинскую формулу мира. В мире не должно остаться ни одной возможности для террора. Именно поэтому мы обращаемся к нашим партнерам за поддержкой для защиты нашего неба. Нам нужны современные и эффективные системы ПВО и ПРО, и я благодарю всех, кто уже помогает", - сказал он.
Зеленский отметил, что обстрел критической инфраструктуры Украины является российской формулой террора, которым страдает не только Украина, но и соседние государства. А в условиях низкой температуры, когда десятки миллионов людей остаются без электроэнергии, отопления и воды – это оружие массового уничтожения, это очевидное преступление против человечности. Он пригласил представителей ООН приехать и увидеть последствия действий РФ в Украине
Кроме того, украинский президент подчеркнул: террористическое государство не может участвовать в голосованиях ООН, касающихся его агрессии.
"Это тупиковая ситуация, когда ведущая войну сторона блокирует любую попытку от имени Совета Безопасности ООН выполнить свой мандат", – отметил он.
"Я призываю вас к конкретным шагам в защиту человечности и жизни! Совбез должен дать четкую оценку поступкам государства-террориста в соответствии с разделом 7-го Устава ООН. Украина предлагает, чтобы Совбез принял такую резолюцию – об осуждении любых форм энергетического террора", – добавил Зеленский.
- Ранее Владимир Зеленский поручил послу Украины в ООН обратиться с запросом о безотлагательном заседании Совбеза после массированного ракетного обстрела нашей страны.
- Как сообщили в Воздушных силах Украины, всего Россия выпустила 70 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и "Калибр". Пуски совершили с Черного моря, Ростовской области и Каспийского региона. Силы ПВО сбили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе.
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