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Главная война с Россией Мы здесь, чтобы помочь Украине побороть российскую агрессию, – глава Пентагона открыл встречу министров обороны 40 стран в Германии

Мы здесь, чтобы помочь Украине побороть российскую агрессию, – глава Пентагона открыл встречу министров обороны 40 стран в Германии

26 апреля, 2022 вторник
12:21
война с Россией Ллойд Остин

Во вторник, 26 апреля, на авиабазе ВВС США в Рамштайне началась встреча министров обороны 40 стран, посвященная вопросам безопасности и суверенитета Украины

Об этом сообщает Укринформ.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, война вступает в новую фазу, так что партнеры должны помочь Украине защититься от российской агрессии.

"Это историческая встреча. Мы, представители более 40 стран здесь, чтобы помочь Украине побороть несправедливую российскую агрессию. Украина искренне верит, что может победить, и в это верим все мы", - сказал Остин.

По словам главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, главная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву.

В заседании консультативной группы по вопросам безопасности в Украине также принимает участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Германия
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Йенс Столтенберг
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США
Ллойд Остин
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