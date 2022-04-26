Мы здесь, чтобы помочь Украине побороть российскую агрессию, – глава Пентагона открыл встречу министров обороны 40 стран в Германии
Во вторник, 26 апреля, на авиабазе ВВС США в Рамштайне началась встреча министров обороны 40 стран, посвященная вопросам безопасности и суверенитета Украины
Об этом сообщает Укринформ.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, война вступает в новую фазу, так что партнеры должны помочь Украине защититься от российской агрессии.
"Это историческая встреча. Мы, представители более 40 стран здесь, чтобы помочь Украине побороть несправедливую российскую агрессию. Украина искренне верит, что может победить, и в это верим все мы", - сказал Остин.
По словам главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли, главная задача переговоров – синхронизация и координация военной помощи Киеву.
В заседании консультативной группы по вопросам безопасности в Украине также принимает участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
- 26 апреля сообщалось, что министр обороны Германии Кристине Ламбрехт 26 апреля в Рамштайне должен объявить о передаче Украине самоходных зенитных установок Gepard.
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