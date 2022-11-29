Мы зажжем такие свечи, которых хватит выжечь врагов навсегда
Голодомор – это специальная военная операция 1933 года
Голодомор – это специальная военная операция 1933 года.
89 лет назад в Украине выключили свет, воду, тепло и еду.
Чтобы ели сами себя. Убивали сами себя. Ссорились сами по себе. Исчезали сами по себе.
Чтобы здесь не было тех, кто смеет считать себя свободными людьми — украинцев.
Чтобы здесь не было самостоятельных – тех, кто смеет жить собственным трудом.
Россияне надеются выключить у нас жизнь, они думают, что на месте Украины устроят темное пятно
Чтобы не осталось независимых, живущих без страха.
Чтобы не было смелых, тех, кто за надругательство наносит удар.
Россияне надеются выключить у нас жизнь, они думают, что на месте Украины устроят темное пятно.
Но мы зажжем такие свечи, которых хватит и чтобы вернуть в Украину свет и выжечь врагов навсегда.
Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.
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