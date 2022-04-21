Мы заявляем и подтверждаем: в бомбоубежищах Азовстали есть гражданские, - директор по персоналу

Чиновник рассказал об этом в эфире Еспресо.



"Мы видели все в Интернете кадры, где показывали гражданских в бомбоубежищах Азовстали – это действительно так. Мы заявляем и подтверждаем: это действительно жены и дети наших работников, а также мирные мариупольцы. В первые дни полномасштабного нападения России на Украину компания приняла решение, что в бомбоубежища будут впускать всех жителей Мариуполя", – отметил Голтвенко.



Директор по персоналу также подчеркнул, что тяжелый опыт 2014-го стимулировал принять решение восстановить и привести в порядок все бомбоубежища на территории меткомбината. Их оборудовали сухпайками, организовали снабжение водой, поэтому условия пребывания в бомбоубежищах на территории Азовстали достаточно хорошие.



"Мы уверены, что металлургия и Мариуполь будут преуспевать в единой и целостной Украине. Мы в этом уверены и ждем возможности вернуться в город и восстанавливать Мариуполь и наше предприятие", - отметил Иван Голтвенко.

Напомним, генеральный директор металлургического комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили сообщил, что в бомбоубежищах завода "Азовсталь" находятся более 200 гражданских людей , среди них есть дети.

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