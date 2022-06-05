Об этом сообщает в фейсбуке Служба безопасности Украины .

"Если можно будет работать через брошенные заправки, сегодня же никто туда бензин не возит? Нет! Ну, по законам "спецоперации" можно пользоваться ими. Мы завозим, сливаем и продаем", – предлагает советник "главы" Крыма Рустем Ниметуллаев.

"Гауляйтер" Геническа Геннадий Сивак соглашается с предложением, впрочем обеспокоен, чтобы получить свои незаконные деньги.

Проблема в том, чтобы бабло не украли. Ну, нужен же персонал. А то мы распоряжений тут накидаем, чтоб бабло из-под носа не увели. Мне нужно попасть на место и набрать обслуживающий персонал. Чтобы мы не вышли чуваками, которые на деле не смогли бабло собрать. А то они распродадут себе на карман. То есть, мне нужно организовать инкассацию, аудит, чтобы они ничего не перли и склад денег", – говорит коллаборант.

Бизнес злоумышленники планируют организовать на заброшенных АЗС.

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