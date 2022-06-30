Политик рассказал об этом во время пресс-конференции, которая транслировалась в эфире Еспресо.

"Мы зависим от Украины в вопросе экспорта зерна. Мы видим прямую угрозу – продовольственный кризис как результат нападения России на Украину. Пострадают наиболее уязвимые группы населения, ведь цены на продовольствие растут", - отметил Столтенберг.

Генсек добавил, что европейские страны и США объединяются в рамках НАТО для преодоления современных вызовов.

"Мы видим, каким образом политически, экономически и военно играют на поле боя Россия и, в частности, Китай. Мы сегодня обсудили, как преодолеть эти вызовы, поэтому нам нужно больше партнеров. Мы сталкиваемся с ситуацией, которая является чрезвычайно сложной и требует срочных решений. Европа и США объединяются в рамках Альянса", - отметил Йенс Столтенберг.

29 июня генсек НАТО сообщил, что Россия превратилась из стратегического партнера в угрозу Североатлантическому альянсу . Столтенберг также подчеркнул, что НАТО поможет модернизировать военное оснащение украинской армии в долгосрочной перспективе и держит свои двери открытыми, в частности, по членству Украины в Альянсе.

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