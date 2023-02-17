Мы заслужили победу, даже с большим счетом, - Йовичевич поделился впечатлениями после выигрыша "Шахтера" над "Ренном"

Об этом сообщает "Трибуна".

Йовичевич уверен, что "Шахтер" должен был побеждать даже с большим счетом.

"Победа есть победа. Поздравляю пацанов с хорошей игрой, с тактической дисциплиной, с индивидуальной ответственностью. Первый матч после паузы складывался тяжело. Знаем, что имеем качество, знаем, против кого играем. Во втором тайме было ощутимо, что первая линия подсела, начали "не дружить" с мячом. Во Франции будет много болельщиков. "Ренн" - хорошая команда с индивидуально сильными футболистами. Мы заслужили победу, даже с большим счетом, я бы сказал. Более веские моменты были у нас. Хотя, возможно, потеряли тонус игры во втором тайме", – сказал главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич.