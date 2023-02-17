Мы заслужили победу, даже с большим счетом, - Йовичевич поделился впечатлениями после выигрыша "Шахтера" над "Ренном"
Главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич поделился положительными эмоциями после победы над "Ренном" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
Об этом сообщает "Трибуна".
Йовичевич уверен, что "Шахтер" должен был побеждать даже с большим счетом.
"Победа есть победа. Поздравляю пацанов с хорошей игрой, с тактической дисциплиной, с индивидуальной ответственностью. Первый матч после паузы складывался тяжело. Знаем, что имеем качество, знаем, против кого играем. Во втором тайме было ощутимо, что первая линия подсела, начали "не дружить" с мячом. Во Франции будет много болельщиков. "Ренн" - хорошая команда с индивидуально сильными футболистами. Мы заслужили победу, даже с большим счетом, я бы сказал. Более веские моменты были у нас. Хотя, возможно, потеряли тонус игры во втором тайме", – сказал главный тренер "Шахтера" Игорь Йовичевич.
- 16 февраля в первом матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" победил французский "Ренн" со счетом 2:1. Ответный матч состоится 23 февраля.
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