"Мы занимаемся восстановлением автомобилей для ВСУ": Порошенко показал, как работает волонтерская СТО

Об этом он сообщил у себя в facebook .

Здесь, в частности, готовят и британские грузовики DAF для передачи на фронт. Как известно, Фонд Порошенко с волонтерами законтрактовали около трехсот этих автомобилей.

Сюда же привезли для ремонта подбитые бронемашины Shield, спасшие жизнь нашим десантникам.

"Прежде чем отправить любую технику, которую мы пригоняем из-за границы нашим Вооруженным Силам Украины, она идет в руки этих ребят, этих "безумных пчелок", которые делают невозможно. Мы начинали с пикапов, которых было очень-очень много". Потому что пикап на войне – это расходный материал. И их всегда нужно много. Потом были грузовики DAF, которых тоже было немало. Все машины нужно было красить, дооснащать, модернизировать.

"Мы занимаемся восстановлением автомобилей для ВСУ. Подготовка DAFа, приехавшего к нам из Великобритании, расконсервация, проверка всех систем, покраска – это примерно трое суток. Если речь идет о чем-то сложнее, например, ремонте двигателя в Shield, этот например, четвертый день в ремонте. Еще день-два и будет в строю", – рассказывает мастер.

Парень объясняет: пришедшие из подразделений машины ремонтируются и возвращаются обратно в это же подразделение. "Он вывез всех ребят живыми и невредимыми в точку эвакуации, однако обломок попал в моторный отсек, вытекла охлаждающая жидкость и мотор испортился. Но ремонтируем и возвращаем назад, такие машины должны служить армии", – показывает автослесарь раненого Шилда.

А этот грузовик уже фактически окрашен. "Сейчас происходит восстановление топливной системы, потому что машины в принципе не новые, проверяем и ремонтируем все необходимые участки", - отмечают на СТО.

Этот конвейер не останавливается – из Британии приехали очередные грузовики на подготовку. "Получаем еще два DAFа, которые к нам приехали на восстановление и расконсервирование. Это тот самый лафет, который Петр Алексеевич подарил Марине Анатольевне на годовщину. Вот он выполняет свои прямые обязанности и непрерывно таскает военную технику к нам", - говорят на СТО .

"Ребята наши уже доводят до такого состояния, что она уже полностью сделана, окрашена, колеса заменены, еще и колеса даем, еще пять запасок кладем на машину. И тенты ставим, все делаем. У меня сегодня уже машина уже была номер 63. 63 DAFы уже отбыли на фронт. 15-20 машин и сейчас выгружается", – говорит опытный мастер.

"Это крутое ощущение, когда наши люди, волонтеры объединились и создали такое СТО, восстанавливающее технику для ВСУ. Это – герои нашего времени, которые, кажется, уже не могут удивить, потому что куда больше? Но они удивляют каждый день. Инженеры ремонтируют десятки единиц техники в месяц и отправляют обратно в подразделы. Ремонт техники оплачивают все, кто донатит в ОО "Дело Громад", а половину традиционно покрывает Фонд Порошенко. Вместе мы сила! Продолжим делать все, чтобы выбросить врага с украинской земли", - резюмирует Петр Порошенко.

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