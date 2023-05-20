Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

В разговоре со своей родственницей оккупант рассказывает, что он и другие захватчики получили четкий приказ - "забрать Креминную".

"Мы сегодня как зашли, как начали и гражданских, и всех х**рить. Мы завалили сегодня ночью не менее 400 человек. Просто зашли уже внаглую, думаю - "ну убьют так убьют", мне все равно. Знаю, что за собой столько-то людей заберу", - сказал оккупант на записи.

По словам захватчика, убивали они среди прочих детей и женщин.

"Мы все выкосили, просто заходили в дома и расстреливали", - сказал преступник.