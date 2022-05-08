English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Мы заблокировали около 7 бригад противника – 15 тысяч врагов. Почти все силы РФ уехали, – офицер штаба защитников Азовстали
Эксклюзив

Мы заблокировали около 7 бригад противника – 15 тысяч врагов. Почти все силы РФ уехали, – офицер штаба защитников Азовстали

8 мая, 2022 воскресенье
17:00
война с Россией Илья Самойленко, Азовсталь

Офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко рассказал, что защитники Азовстали заблокировали около 7 бригад противника, а это 15 тыс. врагов, но теперь почти все силы Российской Федерации уехали

Офицер штаба защитников Азовстали поделился информацией в воскресенье, 8 мая 2022 года, во время Zoom-конференции с журналистами из Украины и из-за границы, транслировавшейся в эфире Еспресо.

"Ситуация критическая по всей Украине. Я не пытаюсь перенести фокус на нас. Но мы заблокировали очень сильные силы противника: около 7 бригад – 15 тысяч врагов. И сейчас почти все бригады России до конца апреля уехали. Больше всего нас беспокоит и волнует наша национальная безопасность" . Многие люди считают нас героями. Никто не надеялся, что мы так долго продержимся. Но, несмотря на все, мы держимся и продолжаем нашу борьбу. Мы будем дальше биться", - отметил Самойленко.

Украинский воин добавил, что, несмотря на ошибки, главной задачей является защита Украины и поблагодарил за поддержку мирового сообщества.

"Мы делаем все для пользы страны и народа – это наша главная цель, основной приоритет. Мы сами по себе уже 2,5 месяца. Никто не был готов к полномасштабной войне должным образом. Мы знаем, что были ошибки во время подготовки, но не хотим об этом говорить. Мы очень благодарим за информационную поддержку, это нам очень помогает. Люди во всем мире знают, кто мы, видят правду", - отметил Илья Самойленко.

В ходе брифинга азовцы также рассказали, что

  • украинская бюрократия мешала эффективной подготовке военного сектора страны и, в частности, такого города, как Мариуполь, к успешной защите на случай полномасштабного российского вооруженного вторжения, с которым мы теперь имеем дело;
  • плен для "Азова" неприемлем , потому что это слишком большой подарок врагу;
  • защитники Мариуполя имеют связь с командованием и получили приказ от него держать оборону;
  • на командира "Азова" выходили политики и обвиняли , что они мешают эвакуировать гражданских;
  • полк не может подтвердить эвакуацию всех гражданских из Азовстали, ведь нет спецтехники для разбора завалов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Мариуполь
Азов
полк Азов
Читайте также:
острів Зміїний
8 мая, 2022 воскресенье
Вблизи острова Змеиный произошли авиационные баталии между Украиной и РФ: противник понес ощутимые потери
Борис Джонсон
7 мая, 2022 суббота
В Великобритании партия Бориса Джонсона проиграла местные выборы
7 мая, 2022 суббота
Бойцов Территориальной обороны нужно обучить и обеспечить всем необходимым, а не просто бросать под "грады", - Николай Княжицкий
Киев
+21°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.34
    Покупка 31.34
    Продажа 32.02
  • EUR
    Покупка 32.92
    Продажа 33.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
8 мая
18:01
Обновлено
Украинец Миколенко забил дебютный гол в чемпионате Англии
17:52
Требуется сеанс психотерапии: В Офисе президента отреагировали на адресованное украинцам "поздравление" Путина с 9 мая
17:37
Для передвижения по Мариуполю нужно пройти "фильтрацию" и получить у рашистов три разные справки
17:26
"Путин отдал приказ. Если до 9-го не закончим, то ядерной хренью их всех сжечь". Что оккупанты говорят своим женам
17:17
В Украине без света остаются 811 населенных пунктов
17:08
В Броварском районе Киевщины пиротехники обезвредили российскую авиабомбу ФАБ-500
17:05
В Берлине полиция отобрала украинские флаги у участников мероприятий у мемориала погибшим во Второй мировой войне
17:00
Эксклюзив
Призываю подписать петицию с требованием вывезти людей из Азовстали, - жена командира полка "Азов"
16:47
Трюдо приехал в Ирпень. Обещает помочь с восстановлением
16:39
Хорватия поможет Украине с разминированием деоккупированных территорий
16:22
В небе над Одесской областью украинские военные уничтожили российские беспилотник-разведчик и крылатую ракету
16:17
США
Первая леди США побывала в Ужгороде и посетила переселенцев
16:00
Голевой пас Малиновского помог "Аталанте" победить команду Коваленко в чемпионате Италии
15:56
Полк "Азов" не может подтвердить информацию об эвакуации из Азовстали всего мирного населения
15:55
На командира "Азова" выходили политики и обвиняли, что мы им мешаем эвакуировать гражданских, - заместитель командира Паламар
15:53
Илья Самойленко, Азовсталь
У "Азова" есть связь с командованием, их приказ – держать оборону
15:46
Эксклюзив
россия солдаты
Война еще не выиграна: не стоит пренебрегать решительностью России, готовой максимально забрасывать нас мясом и техникой, - военный эксперт Тарас Чмут
15:39
Илья Самойленко, Азовсталь
Плен для "Азова" неприемлем, потому что это слишком большой подарок врагу. Заявление защитников Мариуполя
15:28
Эксклюзив
Оккупанты в Донецкой области применили запрещенные фосфорные боеприпасы, - пресс-секретарь Донецкой ОВА
15:19
Россия стягивает ракетно-зенитные силы на север временно оккупированного Крыма, - "Схемы"
15:17
Эксклюзив
Максим Розумный: Когда закончится эта война?
15:13
В Мариуполе россиянами уничтожены 25 тыс. украинцев, преимущественно гражданских. Мы ликвидировали 2,5 тыс. рашистов, - "Азов"
15:04
Враг попал в Попаснянский водоканал, без воды остался 1 млн человек
15:00
Штайнмайер назвал заявления Путина о фашизме и денацификации в Украине надругательством над историей
14:57
Эксклюзив
60 тыс. военных РФ из Сирии, которые зайдут в Украину, выйдут отсюда таким же количеством погибших, – военный эксперт Тарас Чмут
14:51
Эксклюзив
Мир должен спасти наших ребят в Мариуполе, потому что иначе надежды на светлое будущее не будет, - жена нацгвардейца, защищающего Мариуполь
14:49
касетные снаряды
В Днепропетровской области 12-летний мальчик погиб от детонации боеприпаса от кассетного снаряда
14:39
В Украине количество УБД и семей погибших может возрасти до 5 миллионов, - министр по делам ветеранов Лапутина
14:37
Илья Самойленко, Азовсталь
Власти годами мешали нам готовиться к обороне Украины и к обороне Мариуполя, - офицер штаба защитников Азовстали
14:32
Лидеры культовой группы U2 Боно и Эдж выступили на станции метро "Крещатик" в Киеве
14:03
соняшникова олія
Оккупанты вывозят масло с завода на временно оккупированной территории Запорожской области, – Денисова
14:00
Тайвань ввел контроль над экспортом технологий в Беларусь из-за войны в Украине, - Reuters
13:56
Обнаглел окончательно: Путин цинично "поздравил" украинский народ с 9 мая
13:53
КрАЗ
КрАЗ на ракетном топливе: главные колеса украинской армии
13:43
В Донецкой области за сутки оккупанты обстреляли 19 населенных пунктов из авиации, ракетных установок, "смерчей", танков и тяжелой артиллерии
13:38
Субботний ракетный обстрел повредил 252 квартиры в Одессе
13:37
Эксклюзив
80% украинцев не хотят отмечать 9 мая как День победы, - нардеп Вятрович
13:24
Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате вражеского авиаудара
13:19
Еврокомиссия разработала план действий на случай прекращения газоснабжения из России, - El Pais
13:14
В Мариуполе армия РФ обустраивает снайперские позиции во время режима тишины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV