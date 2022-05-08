Мы заблокировали около 7 бригад противника – 15 тысяч врагов. Почти все силы РФ уехали, – офицер штаба защитников Азовстали

Офицер штаба защитников Азовстали поделился информацией в воскресенье, 8 мая 2022 года, во время Zoom-конференции с журналистами из Украины и из-за границы, транслировавшейся в эфире Еспресо.

"Ситуация критическая по всей Украине. Я не пытаюсь перенести фокус на нас. Но мы заблокировали очень сильные силы противника: около 7 бригад – 15 тысяч врагов. И сейчас почти все бригады России до конца апреля уехали. Больше всего нас беспокоит и волнует наша национальная безопасность" . Многие люди считают нас героями. Никто не надеялся, что мы так долго продержимся. Но, несмотря на все, мы держимся и продолжаем нашу борьбу. Мы будем дальше биться", - отметил Самойленко.

Украинский воин добавил, что, несмотря на ошибки, главной задачей является защита Украины и поблагодарил за поддержку мирового сообщества.

"Мы делаем все для пользы страны и народа – это наша главная цель, основной приоритет. Мы сами по себе уже 2,5 месяца. Никто не был готов к полномасштабной войне должным образом. Мы знаем, что были ошибки во время подготовки, но не хотим об этом говорить. Мы очень благодарим за информационную поддержку, это нам очень помогает. Люди во всем мире знают, кто мы, видят правду", - отметил Илья Самойленко.

В ходе брифинга азовцы также рассказали, что

украинская бюрократия мешала эффективной подготовке военного сектора страны и, в частности, такого города, как Мариуполь, к успешной защите на случай полномасштабного российского вооруженного вторжения, с которым мы теперь имеем дело;

плен для "Азова" неприемлем , потому что это слишком большой подарок врагу;

защитники Мариуполя имеют связь с командованием и получили приказ от него держать оборону;

на командира "Азова" выходили политики и обвиняли , что они мешают эвакуировать гражданских;

полк не может подтвердить эвакуацию всех гражданских из Азовстали, ведь нет спецтехники для разбора завалов.

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