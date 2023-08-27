Мы взяли лучшее от Козаччины и УПА: азовец Романов
Руслан Романов (Панк) – азовец, боец 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в интервью телеканалу Еспресо рассказал о его побратимах, объединяющих лучшие традиции запорожцев и воинов УПА
"Хотел бы сейчас расставить все по местам. Есть бригада "Азов" - это Национальная гвардия Украины, а есть 3-я отдельная штурмовая бригада - это Вооруженные Силы Украины. Я, соответственно, нахожусь в 3-й отдельной штурмовой бригаде. Начну с того, что люди друг к другу относятся соответственно. В любых других подразделениях своя каша. Я тоже был и в НГУ, и в ВСУ – это армия. Не могу я там быть, где мне конкретно советчиной отдает", - отметил он.
"Еще с батальона "Азов" для меня это было так: взяли лучшее из козаччины и УПА, соединили и вышло что-то к событиям этого времени, когда еще было АТО. И соответственно это меня очень настраивало на положительную ноту, когда мы не только тренировались, а нам рассказывали историю, мы друг с другом общались", – добавил Руслан Романов.
По мнению воина, именно добровольческое движение и прежде всего азовцы смогли соединить традиции Запорожской Сечи и Украинской Повстанческой Армии.
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"Это просто исторический зов. Возможно, это какое-то перерождение души. Возможно, мы выполняем сейчас то же самое, что выполняли те же казаки и УПА. Если посмотреть историю за несколько веков, фактически все одно и то же - небольшая кучка людей защищает большую территорию", - объяснил Романов.
В частности, в подразделениях "Азова" друг к другу воины обращаются через "друже".
"Когда "друже", это более равные отношения между людьми, идет равный диалог и нет такого, что кто-то ниже, а кто-то выше", - сказал Руслан Романов.
Несмотря на то, что теперь у азовцев появились офицерские должности, как считает Романов, азовское движение все равно остается большим братством.
"У нас побратимство – это уже другое слово. Брат, друг. Уже идет как семья, вы понимаете, на какой линии вы общаетесь. Чтобы просто это понять, надо там побыть. По-другому я не смогу вам это объяснить", – подытожил Романов.
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