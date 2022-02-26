"Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага": Зеленский рассказал о разрушении планов оккупанта относительно Украины
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия в Киевской области применила против Украины ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов и десант
Об этом он заявил в обращении, передает Еспресо.TV.
"Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются во многих городах и районах нашего государства, но мы знаем, что мы защищаем – страну, землю, будущее детей", – сказал президент.
Он сообщил, что Киев и ключевые города вокруг него контролируются ВСУ.
"Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих муртадов, как в Донецке. Мы сломали их замысел, они не получили никакого преимущества над нами. На наших улицах, в небе Киева, Василькове, Вышгороде, даже в окрестных полях продолжалось настоящее сражение за Киев", - добавил Зеленский.
Он добавил, что Россия применила против Украины все – ракеты, истребители, беспилотники, артиллерию, бронетехнику, диверсантов и десант.
"Оккупанты бьют по жилым кварталам, пытаясь разрушить энергетические объекты. У них очень подлая тактика. Разрушенные артиллерией и ракетами жилые дома - это окончательный агрумент для мира, чтобы вместе с нами остановить оккупационное нашествие", - сказал президент.
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