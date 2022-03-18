Мы выстоим и победим, или нас просто не будет, - Жадан

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.TV.



"С самого начала я пытаюсь понять логику русских захватчиков и я ее не вижу. Они просто хотят нас убить. Они пришли сюда нас уничтожить. У них нет никакого стратегического плана. Совершенно какие-то безумные идеи о денацификации. Они просто уничтожают гражданское население и города. Оккупанты попытались зайти в Харьков и не смогли. Поэтому они бомбят город. И так повсюду в Украине", – рассказал Жадан.



Жадан подчеркнул, что россияне наносят авиаудары хаотично. Писатель отметил, что русские с наибольшей жестокостью уничтожают именно русскоязычные города.



“Я уверен, что мы победим. Либо мы выстоим и победим, либо нас просто не будет. Россияне пришли сюда не для того, чтобы изменить здесь какой-то политический строй. Они пришли нас уничтожить. Россияне уничтожают те города, которые они всегда называли пророссийскими", - добавил Жадан.



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