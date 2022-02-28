"Мы выстоим, будем защищать нашу землю": Зеленский опубликовал кадры пяти дней в Украине

Такое видео он опубликовал в Facebook.

На кадрах изображены события пяти дней войны России против Украины.

"Мы сможем. Мы выстоим. Мы будем защищать нашу землю до последнего", – подписал Зеленский такой ролик.

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