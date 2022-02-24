"Мы выстоим!": братья Кличко записали обращение к украинцам и миру

Обращение было опубликовано на странице мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.



"То, что сейчас сделано со стороны России - великая трагедия не только для Украины, но и для всей Европы

Но мы уверены, что выстоим. Выстоим и сможем показать нашу силу и дух", - сказал Виталий Кличко.



Он проинформировал, что в Киеве работают все предприятия критической инфраструктуры, есть подача тепла, электроэнергии, воды, бесплатно работает общественный транспорт.



"Сейчас, пожалуйста, оставайтесь дома, не паникуйте и мы сделаем все для того, чтобы ситуация была подконтролем и никаких чрезвычайных ситуаций в Киеве не происходило", - отметил мэр.



Также он сообщил, что поддерживается контакт с военными, которые сейчас отстаивают нашу страну.



"Обращаюсь к международным партнерам. В эти дни происходит трагедия, эта трагедия и бессмысленная война может захватить ваш дом. Эта трагедия может пойти не только в Европу, а в весь мир", - подчеркнул Владимир Кличко.



Он уточнил, что совместными усилиями следует остановить эту агрессию и бессмысленную войну.

Напомним, что главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинская армия остановила россиян в Черниговской области.

В Штабе ВСУ заявили, что под контроль возвращены Мариуполь и Счастье, ведутся бои на Харьковском направлении и в ООС.