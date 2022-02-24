"Мы выстоим!": братья Кличко записали обращение к украинцам и миру
Братья Кличко выступили с обращением к украинскому народу
Обращение было опубликовано на странице мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.
"То, что сейчас сделано со стороны России - великая трагедия не только для Украины, но и для всей Европы
Но мы уверены, что выстоим. Выстоим и сможем показать нашу силу и дух", - сказал Виталий Кличко.
Он проинформировал, что в Киеве работают все предприятия критической инфраструктуры, есть подача тепла, электроэнергии, воды, бесплатно работает общественный транспорт.
"Сейчас, пожалуйста, оставайтесь дома, не паникуйте и мы сделаем все для того, чтобы ситуация была подконтролем и никаких чрезвычайных ситуаций в Киеве не происходило", - отметил мэр.
Также он сообщил, что поддерживается контакт с военными, которые сейчас отстаивают нашу страну.
"Обращаюсь к международным партнерам. В эти дни происходит трагедия, эта трагедия и бессмысленная война может захватить ваш дом. Эта трагедия может пойти не только в Европу, а в весь мир", - подчеркнул Владимир Кличко.
Он уточнил, что совместными усилиями следует остановить эту агрессию и бессмысленную войну.
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