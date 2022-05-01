Мы вынуждены отказаться от советского оружия и техники и переходить на НАТОвские образцы, - Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли и заявил о переходе на натовские образцы оружия
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под постоянным строгим контролем. Искренне благодарен нашим партнерам за помощь, благодаря которой мы продолжаем защищать Украину и весь цивилизованный мир, свободу и демократию. Мы также обсудили с моим американским коллегой перспективная модель ВСУ. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на НАТОвские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим", - сообщил главнокомандующий ВСУ.
Залужный также пообщался с Милли о ситуации на Востоке.
"Я также проинформировал генерала Милли о тяжелой ситуации на Востоке, в частности на Изюмском и Северодонецком направлениях, где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки. При всей сложности ситуации мы обеспечиваем оборону, удерживаем занятые рубежи и позиции", - рассказал Валерий Залужный.
- 19 марта Валерий Залужный обратился к политикам и призвал их воздержаться от публичной оценки оперативной обстановки и распространения измены.
- 23 апреля Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный обратился к блогерам и пользователям соцсетей с требованием не распространять информацию, которая вредит украинским военным.
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