Мы вынуждены отказаться от советского оружия и техники и переходить на НАТОвские образцы, - Залужный

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.



"Формирование перечня потребностей, система логистики, подготовка личного состава и использование предоставленных образцов оружия находятся под постоянным строгим контролем. Искренне благодарен нашим партнерам за помощь, благодаря которой мы продолжаем защищать Украину и весь цивилизованный мир, свободу и демократию. Мы также обсудили с моим американским коллегой перспективная модель ВСУ. Очевидно, мы вынуждены отказываться от советского оружия и техники и переходить на НАТОвские образцы. И чем раньше начнем этот процесс, тем быстрее завершим", - сообщил главнокомандующий ВСУ.



Залужный также пообщался с Милли о ситуации на Востоке.



"Я также проинформировал генерала Милли о тяжелой ситуации на Востоке, в частности на Изюмском и Северодонецком направлениях, где противник сосредоточил максимальные усилия и наиболее боеспособные группировки. При всей сложности ситуации мы обеспечиваем оборону, удерживаем занятые рубежи и позиции", - рассказал Валерий Залужный.





19 марта Валерий Залужный обратился к политикам и призвал их воздержаться от публичной оценки оперативной обстановки и распространения измены.

23 апреля Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный обратился к блогерам и пользователям соцсетей с требованием не распространять информацию, которая вредит украинским военным.

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