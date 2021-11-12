Мы выиграем ЧМ, - экс-тренер "Динамо" и сборной Украины клянется в любви к России и просится к ним на работу
Бывший тренер "Динамо" и национальной команды Украины Рауль Рианчо просится на работу в сборную России по футболу
Об этом сообщает российское издание РБ Спорт.
Рианчо хочет работать в тренерском штабе Валерия Карпина, возглавляющего сборную России.
"Сборная России показывает фантастическую игру. Очень уверенная победа над Кипром. Если бы был счет 7:4 - не так хорошо, как 6:0. Уверен, команда Карпина полетит в Катар. С Хорватией, конечно, будет сложно, но я не сомневаюсь в успехе России. Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: "Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем чемпионат мира в Катаре, я люблю Россию", - сказал испанский тренер.
Последним местом работы Рауля Рианчо был московский "Спартак", где он сначала был ассистентом Массимо Каррери, а затем тренировал команду самостоятельно на правах и.о. главного тренера.
Украинским фанатам 61-летний Рианчо известен своей работой в штабе Сергея Реброва в "Динамо". Испанец был помощником Андрея Шевченко в сборной Украины по футболу.
- 11 ноября в 9-м туре отбора на ЧМ-2022 сборная Грузии неожиданно победила Швецию.
- В другом матче сборная Хорватии разгромно победила Мальту.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.08
Покупка 26.08Продажа 26.33
-
EUR
Покупка 29.77Продажа 30.21
- Актуальное
- Важное