Мы выиграем ЧМ, - экс-тренер "Динамо" и сборной Украины клянется в любви к России и просится к ним на работу

Об этом сообщает российское издание РБ Спорт.



Рианчо хочет работать в тренерском штабе Валерия Карпина, возглавляющего сборную России.



"Сборная России показывает фантастическую игру. Очень уверенная победа над Кипром. Если бы был счет 7:4 - не так хорошо, как 6:0. Уверен, команда Карпина полетит в Катар. С Хорватией, конечно, будет сложно, но я не сомневаюсь в успехе России. Хочу обратиться к Валерию Георгиевичу: "Карпин, позови меня в сборную! Мы выиграем чемпионат мира в Катаре, я люблю Россию", - сказал испанский тренер.



Последним местом работы Рауля Рианчо был московский "Спартак", где он сначала был ассистентом Массимо Каррери, а затем тренировал команду самостоятельно на правах и.о. главного тренера.



Украинским фанатам 61-летний Рианчо известен своей работой в штабе Сергея Реброва в "Динамо". Испанец был помощником Андрея Шевченко в сборной Украины по футболу.

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