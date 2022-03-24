Мы выдержали в шесть раз дольше, чем планировал враг, - Зеленский подытожил месяц войны против России

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.



"Украинцы! Украинки! Все наши герои! Уже месяц прошел. Мы выдержали в шесть раз дольше, чем планировал враг. Чем российское командование докладывало российскому президенту. Они были уверены, что Украина – это не государство. Они были уверены, что мы – это не народ. Они обманули сами себя. Но нам нет до них дела. Это их государственное самоубийство. А мы только защищаем свою жизнь. Свою свободу. Наше собственное государство. Наших детей. А значит - наше будущее. Это война за независимость. И мы обязаны победить."



Зеленский заверил, что каждый город, разрушенный Россией, будет отстроен.



"Каждый город, который героически сопротивляется, мы отстроим. За каждое преступление мы привлечем кафиров к ответственности. Житомир и Сумы, Киев и Чернигов, Харьков и Мариуполь, Волноваха и Николаев, Ахтырка и Гостомель, Херсон и Одесса, Изюм и Донецк, и Луганск, и Чернобаевка... Все наши люди будут жить в свободной Украине, после нашей победы, которая наступит тем быстрее, чем больше мы будем все в единстве."



По словам президента, всеми своими действиями мы должны побуждать Россию искать мир.



"Мы все – украинцы. Мы все – европейцы. Мы все – свободные люди свободного мира. В единстве! На поле боя и на политических должностях, на митингах и на саммитах, в работе и в общении с людьми. Всеми своими действиями мы должны побуждать Россию искать мир. Всеми своими действиями мы должны приближать победу свободы. Вечная память всем погибшим за Украину! Вечная слава всем нашим героям! Слава Украине", - завершил свою речь президент Украины Владимир Зеленский.





Президент Украины Владимир Зеленский ждет саммиты НАТО, ЕС и G7 и заявил, что располагает информацией о том, что Россия уже начала работать с некоторыми партнерами и лоббирует свои интересы войны.