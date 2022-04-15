Об этом Владимир Зеленский сказал в своем ежедневном вечернем видеообращении.



"Российские войска пришли к нам в 2014 году. Они захватили наш Крым, превратили его в большую военную базу", - напомнил президент. – Они начали страшную, циничную войну на нашем Донбассе. Они убивали наших людей на протяжении восьми лет.



За это время, напомнил Зеленский, убиты 14 тысяч наших соотечественников. "Но они ( русские. - Ред. ) решили, что могут позволить себе полномасштабную войну".



"Российские войска повторяют на нашей земле то, что Европа видела в своей истории разве во время Второй мировой войны. За 50 дней вторжения они показали, что для России именно Донбасс является главной мишенью вторжения. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь", - заметил Зеленский.



Такое впечатление, – заметил Зеленский, – что россияне хотят, чтобы там не осталось людей, и чтобы там были только руины.



"Для чего разрушать Харьков? Чего можно достичь сожжением Харькова?" – риторически спрашивает Зеленский. "Это не риторический вопрос, - продолжает он. - Это вопрос о том, насколько бессмыслен вторжение российских войск в Украину, насколько он убийственен для всего, что Россия якобы защищает".



Напомним, "500 тысяч человек! Сколько из них убито – никто не знает", - Зеленский в интервью ВВС вспомнил о Мариуполе.



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