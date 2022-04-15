"Мы выдержали 50 дней, хотя оккупанты отводили нам пять", - Зеленский
Россия начала войну против Украины не 24 февраля, - подчеркнул президент Украины
Об этом Владимир Зеленский сказал в своем ежедневном вечернем видеообращении.
"Российские войска пришли к нам в 2014 году. Они захватили наш Крым, превратили его в большую военную базу", - напомнил президент. – Они начали страшную, циничную войну на нашем Донбассе. Они убивали наших людей на протяжении восьми лет.
За это время, напомнил Зеленский, убиты 14 тысяч наших соотечественников. "Но они ( русские. - Ред. ) решили, что могут позволить себе полномасштабную войну".
"Российские войска повторяют на нашей земле то, что Европа видела в своей истории разве во время Второй мировой войны. За 50 дней вторжения они показали, что для России именно Донбасс является главной мишенью вторжения. Именно Донбасс Россия хочет уничтожить в первую очередь", - заметил Зеленский.
Такое впечатление, – заметил Зеленский, – что россияне хотят, чтобы там не осталось людей, и чтобы там были только руины.
"Для чего разрушать Харьков? Чего можно достичь сожжением Харькова?" – риторически спрашивает Зеленский. "Это не риторический вопрос, - продолжает он. - Это вопрос о том, насколько бессмыслен вторжение российских войск в Украину, насколько он убийственен для всего, что Россия якобы защищает".
Напомним, "500 тысяч человек! Сколько из них убито – никто не знает", - Зеленский в интервью ВВС вспомнил о Мариуполе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 29.91
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.64
- Актуальное
- Важное