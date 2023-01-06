Об этом Дмитрий Кулеба написал на своей facebook-странице.

"Уже первая неделя 2023 года доказывает это. Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея Patriot, боеприпасы и многое другое. А еще дождитесь объявления нового американского пакета!" – отметил он.

Дмитрий Кулеба добавил, что на этой неделе Владимир Зеленский "проводит реальный дипломатический марафон, каждый день - переговоры с тремя, четырьмя лидерами", и некоторые решения о предоставлении Украине оружия принимают прямо во время разговоров, а некоторые - по их итогам.

По словам Кулебы, Киеву удалось убедить партнеров в том, что "время табу на оружие прошло".

"Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины. Только так можно обеспечить прочный и справедливый мир и безопасность в Европе. Отсюда – каскад хороших новостей по оружию, а дальше их будет еще больше", – написал он.

В четверг, 5 января, президент США Байден и канцлер Германии Шольц объявили общий пакет вооружения для Украины, в который вошли Bradley, Marder и еще одна батарея Patriot.

Также сегодня стало известно о новой партии помощи, которую правительство Германии предоставило Украине в течение недели, в которую в частности вошли системы борьбы с дронами, беспилотные БМП и прицепы для бронетехники.

Как отметила Associated Press, новый пакет военной помощи Украине является самым большим от Пентагона и составляет $2,85 млрд.

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