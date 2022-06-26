"Мы всех вас найдем": Зеленский обратился к военным, причастным к ракетным ударам по Украине

Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .

"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, обеспечивающие запуск ракет по Украине, должны понимать - мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. Если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что таков был приказ - вы ошибаетесь", - отметил Зеленский.

Он напомнил российским военным, когда их ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления.

"Суд - вот что вас всех ждет. И вы не скроетесь нигде - ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси. Нигде", - подытожил президент.

Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека. В частности, спасатели извлекли из-под завалов семилетнего ребенка.

Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел.

Врачи прооперировали 7-летнюю девочку, которая травмировалась в результате обстрела, у нее было две большие раны. Впоследствии из-под завалов деблокировали тело мужчины .

Впоследствии воздушные силы Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ударили по Киеву с помощью авиации из района Каспийского моря.