"Мы всех вас найдем": Зеленский обратился к военным, причастным к ракетным ударам по Украине
Президент Владимир Зеленский обратился к российским военным, непосредственно причастным к запуску ракет по территории Украины
Об этом он сказал в вечернем видеообращении, опубликованном в Telegram .
"Все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, обеспечивающие запуск ракет по Украине, должны понимать - мы всех вас найдем. Каждый из вас будет отвечать за эти удары. Если кто-то думает, что уйдет от ответственности, сказав, что таков был приказ - вы ошибаетесь", - отметил Зеленский.
Он напомнил российским военным, когда их ракеты бьют по жилым домам – это военные преступления.
"Суд - вот что вас всех ждет. И вы не скроетесь нигде - ни на берегах Каспийского моря, над которым запускаются ваши ракеты, ни в Беларуси. Нигде", - подытожил президент.
- Утром 26 июня в Киеве в Шевченковском районе раздались взрывы , пострадали по меньшей мере четыре человека. В частности, спасатели извлекли из-под завалов семилетнего ребенка.
- Позже стало известно, что силы противовоздушной обороны сбили российскую ракету над Киевской областью, обломки упали и в окрестностях одного из сел.
- Врачи прооперировали 7-летнюю девочку, которая травмировалась в результате обстрела, у нее было две большие раны. Впоследствии из-под завалов деблокировали тело мужчины .
- Впоследствии воздушные силы Воздушные силы ВСУ сообщили, что россияне ударили по Киеву с помощью авиации из района Каспийского моря.
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