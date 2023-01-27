"Мы всегда будем стоять на одном поле боя с российской армией", – сестра лидера КНДР Ким Йо Чжон
Сестра северокорейского лидера Ким Йо Чжон осудила военную помощь США Украине и заявила, что КНДР "всегда будет стоять на одном поле боя с российской армией"
Об этом пишет Корейское центральное информационное агентство.
Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Йо Чжон осудила решение Соединенных Штатов поставлять Украине танки.
"Соединенные Штаты и страны Запада, разрушающие мир во всем мире и региональную безопасность, передавая Украине астрономическое количество военного оборудования, полностью игнорируя беспокойство безопасности России, не имеют никакого права или никакого оправдания отрицать право суверенных государств на самооборону", - отметила сестра северокорейского лидера.
В частности, она заверила в вечной поддержке России: Северная Корея "всегда будет стоять на одном поле боя с российской армией и народом".
"Я не сомневаюсь, что любое оружие, которым гордятся США и Запад, сгорит и станет кучей железа перед несгибаемым боевым духом и могуществом героической российской армии и народа", - сказала Ким Йо Чжон.
- Напомним, США передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ЧВК Вагнера для применения в войне против Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.59Продажа 43.58
- Актуальное
- Важное