Об этом пишет Корейское центральное информационное агентство.

Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Йо Чжон осудила решение Соединенных Штатов поставлять Украине танки.

"Соединенные Штаты и страны Запада, разрушающие мир во всем мире и региональную безопасность, передавая Украине астрономическое количество военного оборудования, полностью игнорируя беспокойство безопасности России, не имеют никакого права или никакого оправдания отрицать право суверенных государств на самооборону", - отметила сестра северокорейского лидера.

В частности, она заверила в вечной поддержке России: Северная Корея "всегда будет стоять на одном поле боя с российской армией и народом".

"Я не сомневаюсь, что любое оружие, которым гордятся США и Запад, сгорит и станет кучей железа перед несгибаемым боевым духом и могуществом героической российской армии и народа", - сказала Ким Йо Чжон.

Напомним, США передали в Комитет Совбеза ООН по санкциям против КНДР доказательства снабжений северокорейским режимом оружия российскому ЧВК Вагнера для применения в войне против Украины.

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