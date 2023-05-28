Нормальные страны всегда работают в рамках цивилизованной парадигмы лоббирования своих интересов и защиты своих границ. Каждая страна даже в этом жестоком и масштабном конфликте поначалу думает о своих позициях и своих гражданах. Это нормально. Если это делать разумно — то выходит на выгоду не только себе.

Необычно активное продвижение украинских интересов поляками в ЕС и НАТО легко объясняется — кроме эмпатии и желания помочь они руководствуются и собственными интересами.

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Для поляков сильная Украина — отсутствие границы с Россией. Если страна, находящаяся между ними и Россией, еще и в НАТО — еще лучше, следовательно Польша передвигается в глубокий тыл вероятного будущего противостояния России со странами НАТО.

Для поляков сильная Украина — отсутствие границы с Россией. Если страна, находящаяся между ними и Россией, еще и в НАТО — еще лучше, следовательно Польша передвигается в глубокий тыл вероятного будущего противостояния России со странами НАТО.

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Это стратегия win-win – когда нормальное сотрудничество ведет к выгоде для обоих сотрудников.

Мы же получаем защиту и чувствуем за спиной опору. Но нам такая радость, как еще одна страна-буфер между нами и Россией, недоступна. Ведь даже если Россия гипотетически распадется — то ее сильнейшая часть все равно находится с нашей стороны и все ядерное оружие, скорее всего, перейдет им.

Мы при любых раскладах всегда будем на первой линии возможных столкновений, потому что нельзя окопать Украину по периметру и перенести ее куда-то поближе к Португалии.

К несчастью.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блогер

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