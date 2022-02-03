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Эксклюзив

"Мы все понесем ответственность, больше всего - Зеленский": нардеп-"слуга" Безгин заявил, что фракция в Раде будет самоочищаться

3 февраля, 2022 четверг
18:28
Общество рада слуга народа

Народный депутат фракции "Слуга Народа" Виталий Безгин заявил, что некоторые его соратники должны ответить в соответствии с законом и с точки зрения своего политического будущего

Об этом он заявил в эфире программы "Содержимое с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.

"Я думаю, что это должна быть определенная "красная линия" с точки зрения самоочищения. У общества был запрос на это в 2019 году и если наши члены начинают действовать не по тем принципам, что мы заходили в собственно парламент, то надо нести ответственность. Ответственность перед обществом мы все понесем, больше всего понесет господин президент, потому что люди зашли в парламент благодаря его флагу. Сейчас вопрос в том, что они ответили в соответствии с законом и с точки зрения своего политического будущего, в том числе", - сказал Безгин.

По его мнению, очищение "Слуги Народа" будет касаться не только представителей парламента.

"Я не исключаю возможности, что оно может быть шире. Оно будет касаться всех депутатов, всех уровней. Уже сейчас, там где есть императивный мандат есть список, к кому он будет применен. Что касается парламентской фракции, то так же будут шаги", - добавил нардеп.

Безгин ответил на вопрос о возможном распаде монобольшинства в случае очищения фракции.

"Я думаю о том, что должен быть состоятельный парламент, готовый принимать решение. Мне кажется, что монобольшинство не должно быть самоцелью. Когда есть качество законопроектов, отвечающих интересам общества и государства - все равно будет политическая консолидация. Сейчас, я думаю, нет оснований говорить о том, что должно быть неситуативное сотрудничество", - подытожил он.
 

  • Напомним, 28 января 2022 года детективы НАБУ задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.
  • 31 января Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Сергею Кузьминых.
  • В САП сообщили, что Сергей Кузьминых проигнорировал три вызова в прокуратуру.
  • 2 февраля Кузьминых попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана. А НАБУ опубликовало фрагменты материалов по делу депутата фракции "Слуга Народа" Сергея Кузьминых.
  • НАБУ объявило в розыск нардепа Кузьминых .

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Слуга народу
монобольшинство
Содержательно с Кристиной Яцкив
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