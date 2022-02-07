Мы все плакали, когда ушел Миколенко - тренер "Динамо"
Ассистент главного тренера "Динамо" Эмиль Карас рассказал, что в команде трогательно отреагировали на переход Виталия Миколенко в "Эвертон"
Об этом сообщает SportArena .
По словам Караса, все динамовцы плакали, когда стало известно, что Миколенко станет футболистом "Эвертона".
"Мы все плакали, когда уходил Миколенко. Мы даже не простились, потому что все были в отпусках. Через смс его приветствовали. Он позвонил Луческу и поблагодарил, но пообещал, что когда будет пауза, то вернется и встретится с нами. Мы все рады, что он пошел в сильнейший чемпионат мира, это еще раз доказывает, что приход Луческу сделал свое дело, что показательно и для других игроков, что если ты играешь и выиграешь, то тебя могут купить и позвать в сильный чемпионат и топовую команду, – сказал ассистент главного тренера "Динамо" Эмиль Карас.
"Эвертон" занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата Англии. В команду из Ливерпуля украинец Виталий Миколенко перешел за 23,5 млн. евро.
Украинец 3 матча за "Эвертон", пока без результативных действий.
- Напомним, 31 января "Эвертон" объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на должность главного тренера.
- 1 февраля полузащитник сборной Англии Деле Алли перешел из "Тоттенгема" в "Эвертон" , за который выступает украинец Виталий Миколенко.
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