Мы все плакали, когда ушел Миколенко - тренер "Динамо"

Об этом сообщает SportArena .



По словам Караса, все динамовцы плакали, когда стало известно, что Миколенко станет футболистом "Эвертона".



"Мы все плакали, когда уходил Миколенко. Мы даже не простились, потому что все были в отпусках. Через смс его приветствовали. Он позвонил Луческу и поблагодарил, но пообещал, что когда будет пауза, то вернется и встретится с нами. Мы все рады, что он пошел в сильнейший чемпионат мира, это еще раз доказывает, что приход Луческу сделал свое дело, что показательно и для других игроков, что если ты играешь и выиграешь, то тебя могут купить и позвать в сильный чемпионат и топовую команду, – сказал ассистент главного тренера "Динамо" Эмиль Карас.

"Эвертон" занимает 16 место в турнирной таблице чемпионата Англии. В команду из Ливерпуля украинец Виталий Миколенко перешел за 23,5 млн. евро.



Украинец 3 матча за "Эвертон", пока без результативных действий.