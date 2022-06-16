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"Мы все отстроим": Драги после визита в Ирпень

16 июня, 2022 четверг
17:33
война с Россией На фото Марио Драги и Владимир Зеленский.

Премьер-министр Италии Марио Драги пообещал "отстроить все" после того, как в четверг, 16 июня, посетил разрушенный оккупантами город Ирпень

Об этом пишет CNN.

"Мы все отстроим. Уничтожили садики, уничтожили детские садики. Все будет восстановлено. Они уже начали. Они точно знают, где находятся объекты, которые нужно отстроить. У каждой семьи есть приложение, где они описывают, что произошло, и они имеют в этом прогресс", – добавил он.

По словам итальянского лидера, во время его визита в пригород Киева местные разговаривали с ним "о восстановлении. Были слова боли и надежды, а также о том, что они хотят делать в будущем".

  • 16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом.
  • Европейские лидеры посетили Ирпень в рамках визита в Украину.
  • Эмманюэль Макрон сказал во время визита, что они прибыли, чтобы показать свое восхищение мужеством украинского народа.

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Италия
Ирпень
Владимир Зеленский
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