"Мы все отстроим": Драги после визита в Ирпень

Об этом пишет CNN.

"Мы все отстроим. Уничтожили садики, уничтожили детские садики. Все будет восстановлено. Они уже начали. Они точно знают, где находятся объекты, которые нужно отстроить. У каждой семьи есть приложение, где они описывают, что произошло, и они имеют в этом прогресс", – добавил он.

По словам итальянского лидера, во время его визита в пригород Киева местные разговаривали с ним "о восстановлении. Были слова боли и надежды, а также о том, что они хотят делать в будущем".

16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину спецпоездом.

Европейские лидеры посетили Ирпень в рамках визита в Украину.

Эмманюэль Макрон сказал во время визита, что они прибыли, чтобы показать свое восхищение мужеством украинского народа.

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