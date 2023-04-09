"Мы все одинаково верим в свободу": президент поздравил христиан западного обряда с Пасхой
В воскресенье, 9 апреля, президент Украины Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой
Соответствующее приветствие размещено на странице главы государства в telegram .
"Я искренне поздравляю украинцев и всех христиан, которые сегодня отмечают Пасху. Отмечают на передовой и в разных наших городах и селах. Поздравляю братьев - поляков, литовцев, латвийцев, эстонцев. Наших настоящих друзей и союзников в США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канаде, в Праге и Братиславе, Любляне и Загребе, Вене и Бухаресте, Мадриде и Лиссабоне, Амстердаме, Копенгагене и Брюсселе. Миллионы людей в Швеции, Финляндии, Норвегии. , Азии и Австралии", - отметил он.
Он подчеркнул, что это современный мир. Мир, стремящийся жить свободно. Мир, в котором ценят жизнь, уважение и равенство каждого человека. На страже этого мира сегодня стоит Украина. Сражается за свою землю и борется за свои ценности.
"Два дня назад я разделил ифтар с мусульманами Украины. Вскоре поздравлю иудеев Украины с завершением Песаха. А ровно через неделю поздравлю всех, кто празднует Пасху в этом году 16 апреля. Мы можем исповедовать разные религии, но мы все равно верим в свободу. У нас могут быть разные традиции, но общая для всех – это защита родной земли. Мы отмечаем светлые праздники в разные даты, но одна будет единой для всех - для Украины и всего свободного мира", - подчеркнул Зеленский.
"Общей. Неизбежной. Победы света, добра, справедливости, победы жизни. Всего того, что символизирует праздник Господнего Воскресения. С Пасхой!" - подытожил он.
- 8 апреля в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский подчеркнул , что нет такого народа, который относился бы одобрительно к тому, что принесла российская оккупация.
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