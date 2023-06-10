Мы все обязательно почувствуем украинское контрнаступление, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что контрнаступательные и оборонные действия уже происходят в Украине, но он не сообщил, на какой именно стадии. Также он добавил, что все его обязательно почувствуют
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, пишет УНИАН.
"Контрнаступательные и оборонные действия происходят в Украине, на какой стадии, я не буду подробно говорить", - сказал лидер государства.
Он также добавил, что все обязательно ощутят контрнаступательные действия со стороны Украины. Также глава государства призвал доверять украинским военным, а не Владимиру Путину и телеграмм-каналам.
"Интересно, что Путин сказал о нашем контрнаступлении. Важно, что Россия чувствует это всегда, что им недолго осталось, по моему мнению. Считаю, что мы обязательно все это будем чувствовать. Я бы не доверял тем или иным телеграмм-каналам и особенно Путину. Там, кажется, уже было много шагов, после которых доверять этой информации нельзя", - сказал Зеленский.
Президент также подчеркнул, что он ежедневно в связи с украинскими командующими разных направлений – с Александром Сырским, Александром Тарнавским, Эдуардом Москалевым, Сергеем Наевым, Валерием Залужным.
- 3 июня президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к контрнаступлению, но добавил, что это может занять некоторое время и будет иметь большую цену.
- Впоследствии заместитель министра обороны Украины Анна Маляр выпустила видео, посвященное дальнейшим планам ВСУ, где на экране появляются два следующих предложения: "Планы любят тишину. Объявления о начале не будет". Имея в виду, что заявлений о начале контрнаступления не будет.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли отмечает , что в последнее время боевые действия в Украине усилились. А Силы обороны Украины хорошо подготовлены к контрнаступлению.
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