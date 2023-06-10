Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, пишет УНИАН.

"Контрнаступательные и оборонные действия происходят в Украине, на какой стадии, я не буду подробно говорить", - сказал лидер государства.

Он также добавил, что все обязательно ощутят контрнаступательные действия со стороны Украины. Также глава государства призвал доверять украинским военным, а не Владимиру Путину и телеграмм-каналам.

"Интересно, что Путин сказал о нашем контрнаступлении. Важно, что Россия чувствует это всегда, что им недолго осталось, по моему мнению. Считаю, что мы обязательно все это будем чувствовать. Я бы не доверял тем или иным телеграмм-каналам и особенно Путину. Там, кажется, уже было много шагов, после которых доверять этой информации нельзя", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что он ежедневно в связи с украинскими командующими разных направлений – с Александром Сырским, Александром Тарнавским, Эдуардом Москалевым, Сергеем Наевым, Валерием Залужным.