Мы все наконец услышали тебя, Тарас
За муки польские, за муки литовские, за муки русско-украинские собирает сейчас у колонны Сигизмунда деньги молодой волонтер
- Czy Pan zrobiе wkład в Ukrainy, do ukraińskiej armii? – спрашивает на плацу Замковем молодой польский волонтер.
– Послушай, ты хочешь строить новый мир славянскими руками, а пугаешься с поляками об этом говорить. Так с кем ты, черт возьми, будешь строить?
Так свирепствовал Тарас Шевченко в одной из ожесточенных дискуссий.
– Сражались мы с поляками долго – не верю.
– Сражались, пока было за что, а ныне и их, и нас одна рука по голове гладит. Пора спохватиться.
Так рассказывал слова Шевченко польский студент Белина-Кенжицкий из Киевского университета.
Во время Январского восстания или Восстания 1863-1864 годов Киев стал одним из его центров, а университет — эпицентром.
Именно тогда написался Марш повстанцев:
"За wszystkie mäki Polski, mäki Litwy,
W imieniu wszystkich naszej Rusi mąk,
Do bitwy, bracia, do wytrwałej bitwy!".
За муки польские, за муки литовские, за муки русско-украинские собирает сейчас у колонны Сигизмунда деньги молодой волонтер.
За муки польские, за муки литовские, за муки русско-украинские воюют сейчас ВСУ, которым собирает деньги молодой польский волонтер.
Мы все услышали тебя, Тарас.
Об авторе: Олег Манчура, журналист.
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