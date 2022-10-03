- Czy Pan zrobiе wkład в Ukrainy, do ukraińskiej armii? – спрашивает на плацу Замковем молодой польский волонтер.

– Послушай, ты хочешь строить новый мир славянскими руками, а пугаешься с поляками об этом говорить. Так с кем ты, черт возьми, будешь строить?

Так свирепствовал Тарас Шевченко в одной из ожесточенных дискуссий.

– Сражались мы с поляками долго – не верю.

– Сражались, пока было за что, а ныне и их, и нас одна рука по голове гладит. Пора спохватиться.

Так рассказывал слова Шевченко польский студент Белина-Кенжицкий из Киевского университета.

Во время Январского восстания или Восстания 1863-1864 годов Киев стал одним из его центров, а университет — эпицентром.

Именно тогда написался Марш повстанцев:

"За wszystkie mäki Polski, mäki Litwy,

W imieniu wszystkich naszej Rusi mąk,

Do bitwy, bracia, do wytrwałej bitwy!".

За муки польские, за муки литовские, за муки русско-украинские собирает сейчас у колонны Сигизмунда деньги молодой волонтер.

За муки польские, за муки литовские, за муки русско-украинские воюют сейчас ВСУ, которым собирает деньги молодой польский волонтер.

Мы все услышали тебя, Тарас.

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Об авторе: Олег Манчура, журналист.

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