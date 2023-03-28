"Мы все китайцы": бывший президент Тайваня посещает КНР, несмотря на критику партии власти
Бывший президент Тайваня Ма Инцзю посетил КНР, где заявил, что обе стороны должны работать вместе, чтобы избежать войны, ведь народы обоих государств "являются китайцами"
Об этом сообщает Reuters .
"Люди по обе стороны Тайваньского пролива являются китайцами", - сказал экспрезидент и отметил, что у народов общий предок.
Правящая партия Тайваня раскритиковала визит Ма Инцзю, в частности, из-за обострения давления со стороны КНР на Тайвань. Издание отмечает, что поездка экс-президента является частью информационно-пропагандистской деятельности главной оппозиционной партии Тайваня Гоминдан, которая выступает за тесные отношения с Китаем, но решительно отрицает свою приверженность Пекину.
"Мы искренне надеемся, что обе стороны будут работать вместе, чтобы достичь мира, избежать войны и возродить Китай. Это неизбежная ответственность китайцев с обеих сторон пролива, и мы должны упорно работать", - сказал Ма Инцзю.
Reuters также отмечает, что, согласно опросам, большинство тайванцев больше не считают себя китайцами. Президент Тайваня Цай Инвэнь неоднократно предлагала переговоры с Китаем, но получила отказ, поскольку Китай не признает ее. Глава государства заявил, что только народ Тайваня может решать свое будущее.
- Гондурас прекратил десятилетние дипломатические отношения с Тайванем в пользу их установления с Китаем.
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