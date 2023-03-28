"Мы все китайцы": бывший президент Тайваня посещает КНР, несмотря на критику партии власти

Об этом сообщает Reuters .

"Люди по обе стороны Тайваньского пролива являются китайцами", - сказал экспрезидент и отметил, что у народов общий предок.

Правящая партия Тайваня раскритиковала визит Ма Инцзю, в частности, из-за обострения давления со стороны КНР на Тайвань. Издание отмечает, что поездка экс-президента является частью информационно-пропагандистской деятельности главной оппозиционной партии Тайваня Гоминдан, которая выступает за тесные отношения с Китаем, но решительно отрицает свою приверженность Пекину.

"Мы искренне надеемся, что обе стороны будут работать вместе, чтобы достичь мира, избежать войны и возродить Китай. Это неизбежная ответственность китайцев с обеих сторон пролива, и мы должны упорно работать", - сказал Ма Инцзю.

Reuters также отмечает, что, согласно опросам, большинство тайванцев больше не считают себя китайцами. Президент Тайваня Цай Инвэнь неоднократно предлагала переговоры с Китаем, но получила отказ, поскольку Китай не признает ее. Глава государства заявил, что только народ Тайваня может решать свое будущее.