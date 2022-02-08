"Мы все еще в состоянии войны в центре Европы": глава МИД Германии посетила прифронтовую деревню в зоне ООС

Об этом сообщает Bild .



"Детские игрушки все еще на дороге. Дома были разрушены. Когда-то это был курорт, а теперь - свидетельство того, что мы находимся в состоянии войны в центре Европы", - сказала Бербок во время своей поездки в зону ООС.



В целях безопасности на министра надели шлем и черный бронежилет. В ходе своего визита в Широкино, который длился 40 минут, Бербок обсудила текущую ситуацию с украинскими военными.



На вопрос журналистов, боится ли министр, что что-то может произойти во время этого визита, она ответила "нет", поскольку путешествовала с охраной.



"Но люди здесь живут каждый день, и не ездят по улицам на бронетехнике... Это ощущение, что вы каждый день рискуете быть пойманным снайпером. И наша миссия как международного сообщества - предотвратить именно это", - подчеркнула глава МИД Германии.



Бербок отметила, что эти места позволяют понять, насколько важно вернуть к жизни Минские договоренности и прийти к мирной ситуации.

Напомним, 7 февраля глава МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев. Во время брифинга она заявила, что Запад готов уплатить экономическую цену и ввести жесткие санкции против РФ, если произойдет вторжение в Украину.