Мы воюем с самой преступной армией в мире: мобилизация украинцев на оккупированных Россией территориях – это военное преступление, – полковник запаса ВСУ Жданов

Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.



"То, что россияне пытаются мобилизовать мужское население в оккупированных населенных пунктах Украины, - это военное преступление. Оккупанты хотят использовать этих людей как живой щит. В этом суть российской армии. К сожалению, мы воюем с самой преступной армией в мире", - отметил Жданов.



Военный эксперт подчеркнул, что у российской армии сейчас дефицит личного состава.



"Самое главное, что на сегодняшний день россияне не могут развернуть призыв - пополнение человеческого ресурса в войне с Украиной. Речь идет о военнообязанных россиянах, которые должны пополнять личный состав из-за потерь", - отметил Олег Жданов.

Оккупанты начали принудительную мобилизацию в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.

Глава Bellingcat Христо Грозев в эфире телемарафона заявил, что во время полномасштабной войны против Украины Россия потратила около 70% высокоточных ракет, но может производить их самостоятельно. Также РФ потеряла 90% десантников , без которых невозможно захватить Киев и ведущую инфраструктуру.