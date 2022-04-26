Мы воюем с самой преступной армией в мире: мобилизация украинцев на оккупированных Россией территориях – это военное преступление, – полковник запаса ВСУ Жданов
Военный эксперт полковник запаса ВСУ Олег Жданов считает, что Украина воюет с самой преступной армией в мире, ведь мобилизация украинцев на оккупированных Россией территориях является военным преступлением
Эксперт высказал такое мнение в эфире Еспресо.
"То, что россияне пытаются мобилизовать мужское население в оккупированных населенных пунктах Украины, - это военное преступление. Оккупанты хотят использовать этих людей как живой щит. В этом суть российской армии. К сожалению, мы воюем с самой преступной армией в мире", - отметил Жданов.
Военный эксперт подчеркнул, что у российской армии сейчас дефицит личного состава.
"Самое главное, что на сегодняшний день россияне не могут развернуть призыв - пополнение человеческого ресурса в войне с Украиной. Речь идет о военнообязанных россиянах, которые должны пополнять личный состав из-за потерь", - отметил Олег Жданов.
- Оккупанты начали принудительную мобилизацию в Херсонской, Запорожской и Харьковской областях.
- Глава Bellingcat Христо Грозев в эфире телемарафона заявил, что во время полномасштабной войны против Украины Россия потратила около 70% высокоточных ракет, но может производить их самостоятельно. Также РФ потеряла 90% десантников , без которых невозможно захватить Киев и ведущую инфраструктуру.
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