Мы воюем с деградированным обществом, у которого много смертоносного оружия, - командир батальона "Свобода" Кузык
Командир батальона "Свобода" Петр Кузик рассказал, что мы воюем с деградированным российским обществом, имеющим много смертоносного оружия
Майор Национальной гвардии Украины поделился деталями в эфире Еспресо.
"Мы воюем с деградированным обществом, не имеющим ни чести, ни совести, ни морали, но имеющего много смертоносного барахла. И россияне этим пользуются. Оккупанты четко знают, что в пехотных боях, прямых столкновениях, артиллерийских дуэлях проигрывают, но они знают, где имеют преимущество. А преимущество россиян в количестве боекомплектов, стволов и танков", - отметил Кузык.
Военный добавил, что российские захватчики учатся и пытаются не допускать столкновений, в которых они будут проигрывать.
"Российские оккупанты достаточно прагматичны и реально понимают, что если они будут допускать много прямых столкновений, то будут нести большие потери. Они делают выводы. Надо отвергать тезис, что мы воюем с питекантропами", - заметил Петр Кузык.
- 22 июля Генштаб ВСУ сообщил, что российские армейцы прибегают к саботажу и отказывают идти в бой на некоторых направлениях.
- В тот же день военная разведка министерства обороны Великобритании сообщила, что Россия увеличила использование ПВО из-за "критической нехватки" специальных ударных ракет.
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