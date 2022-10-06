Мы восстанавливаем подразделения танковой роты, зенитно-ракетного и артиллерийского дивизионов, - исполняющий обязанности командира полка "Азов" Надточий

Об этом он сказал на пресс-конференции командиров полка "Азов" в эфире Эспрессо.



"В настоящее время структура полка представляет собой батальонно-тактическую группу, в которую входят четыре пехотные роты, минометная батарея, взвод огневой поддержки, группа разведки, управления и подразделения обеспечения. В условиях современной войны нам не хватает танков и артиллерии для того, чтобы быть автономными в своих действиях и иметь возможность вести боевые действия на суше, поэтому мы восстанавливаем подразделения танковой роты, зенитно-ракетного и артиллерийского дивизионов и ждем вооружения и техники, которую нам обещали", - подчеркнул исполняющий обязанности командира полка "Азов".



Никита Надточий продолжил, что второе по приоритету – это беспилотные летальные аппараты и связь, с которыми результаты плановых работ артиллерии имеют более высокие показатели, а время реакции выявления враждебных целей также становится быстрее. Стабильная связь является основой для ведения результативных боевых действий, поэтому это очень необходимо.



"На данный момент 25 военнослужащих отдельного отряда общего назначения "Азов", которые были ранены и эвакуированы вертолетами из Мариуполя, стали в строй и выполняют боевые задания, в том числе и я. И сегодня полк "Азов" имеет свою зону ответственности на южном направлении и успешно ведет боевые действия, несмотря на отсутствие тяжелого вооружения. За время выполнения боевых задач потери личного состава и техники, но уверяю вас, что потери противника в разы больше", - отметил Надточий.

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