"Мы восхищаемся вами": Тихановская обратилась к украинцам и Зеленскому и заявила об антивоенном движении в Беларуси
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская опубликовала видеообращение, в котором выразила восхищение украинцами и ее властью, в частности, президентом Владимиром Зеленским, а также объявила начало антивоенного движения в Беларуси
Об этом говорится в обращении лидера белорусской оппозиции, передает Эспрессо.TV.
"Лукашенко предал белорусский народ дважды: после выборов 2020 года, когда начал самые массовые репрессии за всю историю современной Беларуси, и сейчас, когда дал разрешение ввести на территорию нашей страны чужое (российское, - ред.) войско. Он стал врагом для обоих народов. Мы восхищаемся вами, уважаемые украинцы и господин президент. Ваши действия являются примером единства руководства государства и всего народа. Мы, белорусы, против режима, который уже сдал часть суверенитета нашей страны, чтобы стать частью агрессии против вашей страны", - заявила Тихановская.
Она подчеркнула, что белорусы против оккупации Украины Россией и понимают, что это не "спецоперация", как это называет Кремль, а решение Путина бомбить мирное население. Тихановская заявила, что после протестов против войны и тотальной зачистки после них белорусы объявляют антивоенное движение:
- люди внутри страны уничтожают пути военной техники;
- белорусы за границей помогают беженцам и снабжают оборудование и лекарства;
- белорусы Украины идут волонтерами, помогают территориальной обороне;
- белорусы формируют национальный корпус из добровольцев и военных, отказавшихся выполнять преступные приказы Лукашенко.
"Таких белорусов становится все больше, и они ваши союзники. Сейчас и навсегда. За нашу и вашу свободу. Слава Украине! Живет Беларусь", - подчеркнула Тихановская.
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