"Мы вместе в трагедии, которая происходит в Украине": Зеленский встретился с министром обороны Польши Блащаком

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Министерство обороны Польши поддерживает украинскую армию, прочность Вооруженных Сил Украины. Это подтверждение того, что мы вместе в нынешней сложной ситуации – в этой трагедии, которая происходит сейчас в Украине из-за российской агрессии", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил Польшу и ее оборонное ведомство за поддержку Украины и выразил убеждение, что в дальнейшем отношения Украины и Польши будут развиваться и страны будут все больше сближаться.

Также Зеленский выразил уверенность в усилении оборонного сотрудничества Украины и Польши.

Отдельно президент Украины поблагодарил Польшу от имени украинского народа и от себя лично за убежище и поддержку украинцев.

Мариуш Блащак, в свою очередь, выразил благодарность украинцам за стойкость в противостоянии российской агрессии.

"Свобода и независимость Украины – это свобода и независимость Польши. Спасибо, что бережете нас", - подчеркнул Блащак.

11 июля президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине.

Кроме того, Зеленский присвоил польскому Перемышлю почетное звание "Город-спаситель". Это уже второй город в Польше, получивший этот почетный титул – первым был Жешув.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb