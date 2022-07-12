"Мы вместе в трагедии, которая происходит в Украине": Зеленский встретился с министром обороны Польши Блащаком
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком
Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.
"Министерство обороны Польши поддерживает украинскую армию, прочность Вооруженных Сил Украины. Это подтверждение того, что мы вместе в нынешней сложной ситуации – в этой трагедии, которая происходит сейчас в Украине из-за российской агрессии", – сказал Зеленский.
Президент поблагодарил Польшу и ее оборонное ведомство за поддержку Украины и выразил убеждение, что в дальнейшем отношения Украины и Польши будут развиваться и страны будут все больше сближаться.
Также Зеленский выразил уверенность в усилении оборонного сотрудничества Украины и Польши.
Отдельно президент Украины поблагодарил Польшу от имени украинского народа и от себя лично за убежище и поддержку украинцев.
Мариуш Блащак, в свою очередь, выразил благодарность украинцам за стойкость в противостоянии российской агрессии.
"Свобода и независимость Украины – это свобода и независимость Польши. Спасибо, что бережете нас", - подчеркнул Блащак.
- 11 июля президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду законопроект о предоставлении полякам особого статуса в Украине.
- Кроме того, Зеленский присвоил польскому Перемышлю почетное звание "Город-спаситель". Это уже второй город в Польше, получивший этот почетный титул – первым был Жешув.
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