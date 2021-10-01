"Мы вместе. Любим друг друга и поддерживаем ", - Ясько о задержании Саакашвили

Об этом Ясько написала в Facebook.

Она обнародовала видео, которое было записано до отъезда Саакашвили в Грузию.

"Мы записали это видео до отъезда Михаила в Грузию. О том, что мы вместе. О том, что любим друг друга и поддерживаем. И я поддерживаю его борьбу. Потому что только настоящие борцы с таким большим сердцем и любовью к своему государству могут изменить мир! Я его полностью поддерживаю. Михаил Саакашвили - гражданин Украины, и мы должны защищать наших граждан! Люблю", - написала Ясько.



Видео с признанием появилось также вечером 1 октября на странице Саакашвили в Facebook.



"Мы записали это видео до моего отъезда в Грузию. О том, что Грузия и Украина вместе. И договорились, что опубликуем это видео в случае ареста. Я и Лиза Ясько вместе", - написал Саакашвили.

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