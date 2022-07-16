Мы входим в зиму с "голой" армией, – волонтер Дана Яровая

Что происходит с обеспечением военных на передовой, что делает Минобороны, куда девается международная поддержка? Об этом журналистка "Еспресо" поговорила в программе "Волонтеры и война" с общественным деятелем, волонтером Данной Яровой.

В Министерстве обороны озвучили цифры обеспечения военных в июне. По словам спикера Александра Мотузяника, в течение месяца в ВСУ поступило 100 тысяч бронежилетов, в конце июня дошло 12 тысяч кевларовых шлемов, 21 тысяча пар обуви и почти 30 тысяч комплектов военной формы. Накоплено средств бронезащиты примерно на шесть бригад. А как выглядит обеспечение войск вам как волонтеру? Ведь в Вооруженных силах у нас сейчас 750 тысяч человек, а обеспечение первоочередной обувью, формой у нас, как видим, на десятки тысяч.

Мне от этих цифр уже даже не то, что плакать хочется, а истерически смеяться. Вдумайтесь только, у нас сейчас 750 тысяч войск в ВСУ, а они дают в середине лета 30 тысяч летней формы. Ни для кого не секрет, что под мобилизацию заявлено еще 250 тысяч человек. И на миллионную армию у них расчеты на десятки тысяч. Кроме того, не забывайте о том, что есть погорельцы. К примеру, когда попадает в блиндаж снаряд, все выскакивают, дай Бог, чтобы живы и в чем были, в том выскочили. И таких запросов очень много, есть ребята, возвращающиеся после ранения снова в зону боевых действий. Мы уже не считаем их в эти 750 тысяч, потому что это снова нужно обеспечить тем же. Я бы об этих цифрах, на месте Минобороны, молчала.

Я не знаю закупает ли Министерство обороны тактические очки, потому что тактические перчатки, наколенники, налокотники – нет, а это обязательно. Добротные турникеты завозим мы, а не Министерство обороны. С эвакуацией беда. Я знаю парня, которому наложили турникет на 12 часов, хотя он рассчитан всего на два. Это очень больно, потому что мы теряем молодых ребят и их жизнь будет гораздо хуже.

А сколько реально стоит одеть бойца? К примеру, минимальный летний комплект?

К примеру, берцы для морской пехоты мы завезли по 25 долларов. Это наша волонтёрская организация. Я не знаю, что мешает Министерству обороны это сделать. Да, мы выстроили логистику, мы люди бизнеса, знаем, как это делать. Это копеечная цена, потому что они стоят 100 – 150 долларов за пару. Летняя полевая форма от 1800 до 3000 тысяч гривен. Дальше – банальные футболки, белье, носки, которые нужно постоянно менять. Очень важная единица – тактические очки. Я хорошо помню статистику с 2014 года. Пока мы не завозили очки тактические, у нас было очень много ранений глаз. Когда ребята стали пользоваться тактическими очками в полях, у нас снизилось повреждение глаз на 80%. Я не знаю закупает ли Министерство обороны тактические очки, потому что тактические перчатки, наколенники, налокотники – нет, а это обязательно. Добротные турникеты завозим мы, а не Министерство обороны. С эвакуацией беда. Я знаю парня, которому наложили турникет на 12 часов, хотя он рассчитан всего на два. Это очень больно, потому что мы теряем молодых ребят и их жизнь будет гораздо хуже.

Мы теряем жизнь из-за плохого обеспечения, правильно я понимаю?

Мне сбросили сообщение, что Министерство обороны снабжает ребят военными аптечками. Что туда входит? Жгут, тампонада 1986 года и обезболивающее. При этом я хочу сказать, что по стандартам НАТО обезболивающее не входит в аптечку, потому что потом сложно оперировать и если боец сам себе уколет сначала обезболивающее, он перестанет себе накладывать жгут. Вот это делает Министерство обороны. В действительности в аптечке должен быть турникет, желательно два, кровоспас обязательно.

Что это такое, расскажите?

Кровоспас – это разработка наших ребят. Я участвовала еще в 2014 году в этой разработке. Мы резали свиней и тестировали. На сегодняшний день от медиков с нуля я слышу только одно – дайте кровоспас, нам импортные аналоги не нужны. Себестоимость кровоспаса – 160-170 гривен. И сегодня мы донатим ребят, они делают этот кровоспас и передают в поля. Для сравнения, импортный квиклот, который мы закупили в 2016 году в Министерстве обороны, еще тогда стоил 21 доллар 50 центов. Что мешает Министерству обороны выйти на производителя, заключить с ним договор, чтобы они делали это на Министерство обороны, – для меня загадка.

Я неоднократно была на военных учениях по тактической медицине. Там военные учатся пользоваться натовскими аптечками. А их нет на передовой?

Есть благодаря волонтерам. Исключительно благодаря волонтерам.

Именно от Министерства обороны зависит обеспечение вещами, питанием, медикаментами и горючим. У вас в апреле был разговор с Давидом Арахамией, он заверил, что деньги на обеспечение армии есть. А в чем проблема, почему не финансируют войско? Они не хотят, не могут, саботируют работу?

Это безответственность, халатность и коррупция. Выбирайте – других объяснений этой ситуации у меня нет.

А вот номенклатура зимы очень велика. Мне кажется там 25 позиций: начиная с первого слоя, второго, третьего, бафа, рукавиц, шапки, спальники и т.д. Вся легкая промышленность взяла на себя 200 тысяч зимних курток. Это одна позиция номенклатуры. Если миллион у нас будет на передке, то зимней курткой будет обеспечен каждый пятый военный.

Про летнюю форму я понимаю, что мы можем забыть, а что у нас с обеспечением на зиму? Я знаю вы уже начинаете закупать…

Я член легкой промышленности и знаю количество государственных заказов. Поэтому да, забудем о летней форме, ее уже не будет. А вот номенклатура зимы очень велика. Мне кажется там 25 позиций: начиная с первого слоя, второго, третьего, бафа, рукавиц, шапки, спальники и т.д. Вся легкая промышленность взяла на себя 200 тысяч зимних курток. Это одна позиция номенклатуры. Если миллион у нас будет на передке, то зимней курткой будет обеспечен каждый пятый военный. А что делать с остальными? Мы уже активно выкупаем в Америке все "шняги", нужные для зимы. Опять же тактические очки, куртки, флиски, "термуха". Каждый день я просыпаюсь и понимаю, что эти полтора месяца лета пролетят, мы их не увидим и входим в зиму с теми цифрами, которые нам озвучило Министерство обороны. Мы входим в зиму с "голой" армией.

А почему нам нужно думать о зимней форме сейчас? Может, Министерство обороны еще проснется и будет осенью покупать зимнюю форму?

Процесс производства – не волшебная палочка. Махнул, и у тебя миллион курток появилось. Со временем все очень сложно. Первое – производитель ткани у нас в стране – один, и он захлебывается от количества заказов. Второе – он производит ткань, которую потом еще нужно пошить. А пошив зимней одежды – не скорый процесс. Все производители так работают, лето шьют начиная с декабря, а зиму – с марта. Поэтому Министерство обороны уже завалило зиму. Сейчас шьют 56 тысяч спальников на миллион человек.

Вы работаете в легкой промышленности, соответственно знаете о государственных заказах на нужды войска. Как выбирают эти фирмы, какой у них заказ? Я недавно имела разговор с руководительницей одного военного предприятия во Львове. У них военную амуницию закупают волонтеры. Но государственного заказа нет.

Качество амуниции прописано еще с 2016 года. Есть жесткие техусловия с требованиями пошива. Все шьют по ТУ Министерства обороны. Что касается их работы, я не лезу в этот процесс, хотя они мне предлагали шить для них. Я сейчас шью летнюю форму и знаю, что она сразу попадает в поля, потому что нет длинной логистики. Работа с Минобороны — это сдать им, а у них выходные, потом мы когда-нибудь ее примем, потом когда-то распределим и развезем по полям. Что касается жалоб коллег. К примеру, по спальникам, человек ждал подписания контракта четыре недели. Поэтому, уважаемые родственники и волонтеры, готовьтесь, одевать ребят будем снова мы, а не Министерство обороны, к сожалению.

А скажите, решил ли проблему приезд народных депутатов на фронт. Некоторое время в Луганской области работала Марьяна Безугла. Как она очертила свои функции на передовой – контролирует в каком состоянии подразделения, обеспечены ли военнослужащие материально-техническая помощь наших партнеров. Вот вы постоянно на связи с военными, ее приезды как-то разрешили проблему с обеспечением?

Ее приезд завершился очень трагически. Золотое – прорыв, очень много потерянных людей, очень много трехсотых. Я не знаю, что она докладывала в офис президента. В Северодонецке очень высокая точка, под ней идет очень крутой склон, а дальше поле 10 километров и ни одного дерева. Когда россияне заняли эту точку, оттуда нужно было выводить людей. Я не знаю, что она докладывала в ОП, я не знаю ее интеллектуальных способностей, но я за голову хватаюсь, когда читаю ее в Facebook. Я не знаю, как они спят после этого. Тела погибших не увезли, они остались на оккупированной территории.

Знаю точно, у ребят сухпайков нет. Задумайтесь, им на ноль привезли картошку и мясо. У меня ребята спрашивают, как нам эту картошку варить? То мы бьем, то по нас бьют. Я очень хочу попросить заместителя Министра обороны Вячеслава Шаповалова, чтобы он приехал туда и записал на ютубчик, как готовить из этих продуктов на нуле в окопах.

Вспоминая Марьяну Безуглу, я бы еще хотела поговорить о питании военных. После посещения передовой она подала свои предложения по питанию. Об этом позже, а для начала ваш взгляд, как сейчас с реформой питания, которая была в 2016 году?

Реформа питания у нас прошла. У нас были шикарные сухпайки, я их пробовала. Пока у меня нет информации, есть ли они на складах, но знаю точно, у ребят сухпайков нет. Задумайтесь, им на ноль привезли картошку и мясо. У меня ребята спрашивают, как нам эту картошку варить? То мы бьем, то по нас бьют. Я очень хочу попросить заместителя Министра обороны Вячеслава Шаповалова, чтобы он приехал туда и записал на ютубчик, как готовить из этих продуктов на нуле в окопах.

Пани Безугла подала свои предложения военным, как им питаться на фронте. Среди базовой, по ее мнению, половина тарелки должны быть овощи, фрукты, есть дважды в день, желательно утром больше, по возможности приобрести/заказать растительную клетчатку в пакетах или капсулах, которые можно добавлять в пищу, пить не менее 2 литров воды и не пересаливать пищу. Знаете, эти советы мне напоминают советы для курорта. Но мы понимаем, что у нас война, войско в адских условиях уже пятый месяц. И вместо того, чтобы снабжать нормальными сухпайками, которыми можно питаться в окопах, у нас в государстве занимаются непонятными вещами. Эти базовые вещи, как говорит Марьяна Безугла, можно реализовать на фронте?

Марьяна — шикарная женщина, очень умная, но мне кажется, ей пора сходить к кому-то из врачей. Когда идет бой на передовой – не до питания. Фрукты, овощи портятся при такой температуре очень быстро. Мы передаем очень классные американские супы в больших 5-литровых банках, которые нужно только залить водой и готов. Кроме того, я хочу обратиться к родственникам, которые в супермаркетах продают такие наборы с орехами, изюмом, курагой, то есть энергетический и белковый состав должен быть. Если есть возможность передавать своим родным такие наборы. Когда идет бой, можно бросить себе в рот эту энергетическую смесь. Фрукты, овощи – ну, давайте свеклу завезем на ноль, тоже сварим борщ. Ну, это классно, да. Очень хочу, пусть Марьяна покажет, как это сварить в окопах. Честно, я когда читаю, не могу понять, они шутят или действительно такие недалекие. Что делает Министерство обороны, для меня загадка.

Мы передаем очень классные американские супы в больших 5-литровых банках, которые нужно только залить водой и готово. Кроме того, я хочу обратиться к родственникам, что в супермаркетах продают такие наборы с орехами, изюмом, курагой, то есть энергетический и белковый состав должен быть. Если есть возможность передавать своим родным такие наборы. Когда идет бой, можно бросить себе в рот эту энергетическую смесь.

Недавно журналист Юрий Бутусов заметил в эфире телеканала "Прямой", что у военных большой вопрос: почему на пятый месяц войны армию обеспечивают волонтеры? "Мы видим, что очень большое количество средств связи – от волонтеров. Транспорт почти весь – волонтерский, это не государство покупает новый, это покупают волонтеры. Вопросы разведки – все это решается волонтерами. Учитывая еще питание. Волонтеры удваивают вместо Министерства обороны реальный бюджет обороны", - сказал он…

Нам передают военное оборудование американцы — классное, артиллерийское, суперработающее. Системы очень мощные, но каждый вылет сопровождается громким звуком. Это миниконтузии каждому, кто работает с ними. У меня сейчас безумный запрос на активные наушники, в которых можно общаться друг с другом, приглушающие эти вылеты. Я более чем уверена, что к этому оборудованиею американцы передали наушники. И даю гарантию, что ящики с этими наушниками стоят где-то на складе Министерства обороны.

Какой смысл, почему их не дают?

Безответственность, халатность и коррупция. Я даже не представляю, чтоб американцы могли передать оружие без наушников. Они так не делают, но наушниками почему-то снабжаю я. У меня процесс нонстоп: мне их доставляют и через два дня снова я их заказываю в США. Я уже сбилась со счета, сколько мы их отвезли.

При таком бездействии власти, сколько еще люди смогут поддерживать армию? Они тоже имеют ограниченные доходы, а цены растут. Я общаюсь со многими волонтерами, они говорят по сравнению с началом полномасштабного вторжения, снизилась финансовая поддержка войска…

Падает поддержка людей. Не потому, что украинцам безразлично, а потому, что экономика у нас не в очень хорошем состоянии. Люди проедают свои сбережения. Помощь все равно есть, но она уменьшается. Страшнее всего в этой ситуации, что я до сих пор, на пятый месяц войны не вижу системного решения вопросов со стороны Министерства обороны. Почему Минобороны не отчитывается, что законтрактовано на зиму? Скажите всем, что зимой военные будут обеспечены, тогда мы переключимся на тепловизоры, дроны или еще что-нибудь. На более серьезные вещи, которых не хватает. Но ведь Министерство обороны не говорит нам о зиме.

Безответственность, халатность и коррупция. Я даже не представляю, чтоб американцы могли передать оружие без наушников. Они так не делают, но наушниками почему-то снабжаю я. У меня процесс нонстоп: мне их доставляют и через два дня снова я их заказываю в США. Я уже сбилась со счета, сколько мы их отвезли.

А может, они думают, что зимой уже не будет боевых действий? Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что до конца года война завершится…

До конца года у нас четыре месяца холодной погоды. Восток тем и отличается, что летом там очень жарко, а зимой очень холодно. Даже если к концу этого года закончится война, во что одевать людей четыре месяца? Знаете, когда в 2016 году были аномальные холода, в больницы начали поступать артиллеристы с обморожением рук и ног. Мы тогда обзвонили всю линию фронта и отправили 100 тысяч обогревалок для ребят. Буквально через две недели, несмотря на аномальные морозы, количество раненых вышло на ноль. Понимаете, когда разумно подходить к решению задач и просчитывать логистику и правильность своих действий – все получается. Поскольку я находилась в составе волонтерского центра Министерства обороны, я вижу, как они работают. В 2016 году я часто критиковала Петра Порошенко, но нужно отдать ему должное. Ибо, когда у нас что-то "буксовало", он вмешивался и процесс запускался. Я не понимаю сейчас, почему они работают несистемно. Отсутствие ума, коррупция, безответственность, халатность. Я не знаю, в чем причина.

Мне интересно услышать ваши прогнозы. При такой работе Минобороны, когда люди уже не смогут обеспечивать армию, что будет дальше?

Я не верю в то, что украинцы сдадутся и устанут от войны. Волонтеры все равно будут тянуть армию, чего бы нам это не стоило. И очень велика надежда на западных партнеров с оружием, что у нас будет достаточно оружия. Я верю, что народ Украины понимает, что с армией наше будущее.

Закончим на позитиве. Я знаю, что вы готовите масштабный проект. Проанонсируйте его…

25 июля будет лотерея. Будем разыгрывать красивый, идеологический, интересный и тематический календарь. В нем принимают участие 12 девушек – волонтеров и женщин – военнослужащих. Это не просто календарь, он очень смысловой. Я призываю всех подписываться на мою страницу в Facebook, там будет вся информация. Средства пойдут на нужды ВСУ, как раз на зимнюю амуницию.

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