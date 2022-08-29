Об этом в эфире Еспресо сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Нам сейчас приходится говорить, что бои на Юге не просто интенсифицируются. Наши войска перешли к наступательным действиям, а россияне активизировали обстрелы Николаева. Мы сейчас вступаем в точку бифуркации, которая будет определять - как долго будет продолжаться война и какими будут ее политические результаты", - заявил он.

По словам эксперта, у россиян есть резервы, которые они могут опрокинуть на Южное направление, чтобы затормозить продвижение ВСУ.

"Даже если этот третий армейский корпус до 10 тыс. плохо подготовленных - техники и вооружения там хватает. Организационная структура построена так, что оттуда можно выделить как минимум 6 батальонно-тактических групп, которые будут действовать с помощью танков и крупнокалиберной артиллерии ", – отметил Киричевский.

Он считает, что россияне тоже не хотят заходить в зимнюю фазу войны, когда они будут неспособны вести боевые действия.

"Они сами склонны сделать все, чтобы завершить для себя кампанию до конца ноября. Очевидно, что они будут бросать в бой все, что будет доступно и недоступно. Если есть информация о том, что россияне в некоторых случаях выписывают моряков на берег, чтобы бросать в бой как рядовых пехотинцев, то не исключено, что они эту практику в оккупированном Крыму масштабируют и будут перебрасывать такие пополнения, чтобы сдерживать наши силы на Херсонщине. Если от врага простонали, что ВСУ перестали эклономить ракеты HIMARS и запускают их по пехоте, то это значит, что ВСУ будут максимально интенсивно стрелять по врагу, осуществлять определенное огненное влияние, чтобы полностью врага уничтожить на тех или иных направлениях", - подытожил эксперт.