Мы видим начало третьей фазы войны, когда Россия перейдет к обороне, а Украина будет наступать, — польский эксперт
Масштаб поражения России стал очевидным, потери в людях и технике означают, что Москва не сможет совершить серьезных атак в ближайшем будущем.
Об этом заявил Конрад Музыка, эксперт польской компании Rochan Consulting.
По его мнению, украинским войскам, вероятно, нужно время, чтобы укрепить свои позиции, а это означает, что молниеносное продвижение на прошлой неделе закончилось.
"Похоже, Украина находится в оперативной паузе для восстановления боеспособности после всего, что произошло в Харькове", — сказал Музыка.
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Успехи Киева означают, что цель Москвы получить контроль над всем регионом Донбасса теперь, вероятно, невыполнима в краткосрочной перспективе.
В частности, Россия уже не в состоянии давить с севера на такие ключевые города, как Славянск в Донецкой области — часть Донбасса, — считает эксперт.
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"Возможно, мы видим начало третьей фазы войны, когда Россия перейдет к обороне, а Украина будет проводить контрнаступление", – сказал Музыка. – Украина становится все более способной отбросить российские силы обратно к февральским границам. Но мы на ранних стадиях этого".
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