Об этом заявил Конрад Музыка, эксперт польской компании Rochan Consulting.

По его мнению, украинским войскам, вероятно, нужно время, чтобы укрепить свои позиции, а это означает, что молниеносное продвижение на прошлой неделе закончилось.

"Похоже, Украина находится в оперативной паузе для восстановления боеспособности после всего, что произошло в Харькове", — сказал Музыка.

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Успехи Киева означают, что цель Москвы получить контроль над всем регионом Донбасса теперь, вероятно, невыполнима в краткосрочной перспективе.

В частности, Россия уже не в состоянии давить с севера на такие ключевые города, как Славянск в Донецкой области — часть Донбасса, — считает эксперт.

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"Возможно, мы видим начало третьей фазы войны, когда Россия перейдет к обороне, а Украина будет проводить контрнаступление", – сказал Музыка. – Украина становится все более способной отбросить российские силы обратно к февральским границам. Но мы на ранних стадиях этого".

Мэр Мелитополя сообщил, что российские захватчики бегут из захваченного Мелитополя Запорожской области в сторону оккупированного Крыма.

Украинские десантники рассказали об освобождении Изюма от россиян: "Убегали, как мыши".

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 сентября сообщила, что площадь деоккупированных территорий Харьковской области на самом деле почти вдвое больше озвученной ранее.

13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.