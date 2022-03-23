Мы видим масштабы, которые мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны, - Столтенберг объявил об усилении поддержки Украины

Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции накануне саммита НАТО 24 марта.



"То, что сейчас происходит в Украине, это очень больно. Мы видим человеческие страдания, разрушения в масштабах, которые мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны. И я хотел бы отметить мужество стоящего на ногах украинского народа против российского вторжение против сил Путина. И именно поэтому мы усиливаем нашу поддержку", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb