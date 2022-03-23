Мы видим масштабы, которые мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны, - Столтенберг объявил об усилении поддержки Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал усиление поддержки Украины в противодействии российской агрессии на территории нашей страны
Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции накануне саммита НАТО 24 марта.
"То, что сейчас происходит в Украине, это очень больно. Мы видим человеческие страдания, разрушения в масштабах, которые мы не видели в Европе со времен Второй мировой войны. И я хотел бы отметить мужество стоящего на ногах украинского народа против российского вторжение против сил Путина. И именно поэтому мы усиливаем нашу поддержку", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Китай в политической поддержке России в ее вторжении в Украину.
- Столтенберг заявил, что НАТО не будет отправлять миротворческий контингент в Украину.
- Лидеры Североатлантического союза намерены согласовать создание четырех новых боевых групп в странах восточного фланга.
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