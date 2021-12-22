Мы видим луч надежды, - капитан "Дженоа" высказался о работе с Шевченко

Об этом сообщает DAZN .



После ничьей с "Аталантой" Кришито заявил, что команда улучшила психологическую ситуацию в борьбе за выживание.



"Работа под руководством Шевченко? Он принес свои идеи, пришел в трудный момент, и мы провели хороший матч. Он попросил нас играть сердцем, что мы и сделали. Это важный результат больше с психологической точки зрения, чем в борьбе за выживание. Мы видим. луч надежды, дорога длинная, и мы должны продолжать работать в том же духе", - сказал капитан "Дженоа" Доменико Кришито.



Под руководством Шевченко "Дженоа" в чемпионате Италии потерпела пять поражений, дважды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А находится в "зоне вылета" – на 18-й позиции.

Напомним, 21 декабря в 19-м туре чемпионате Италии по футболу "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграла вничью с командой другого украинца – Руслана Малиновского – "Аталантой".

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