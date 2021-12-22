Мы видим луч надежды, - капитан "Дженоа" высказался о работе с Шевченко
Капитан итальянской "Дженоа" Доменико Кришито положительно высказался о работе главного тренера Андрея Шевченко
Об этом сообщает DAZN .
После ничьей с "Аталантой" Кришито заявил, что команда улучшила психологическую ситуацию в борьбе за выживание.
"Работа под руководством Шевченко? Он принес свои идеи, пришел в трудный момент, и мы провели хороший матч. Он попросил нас играть сердцем, что мы и сделали. Это важный результат больше с психологической точки зрения, чем в борьбе за выживание. Мы видим. луч надежды, дорога длинная, и мы должны продолжать работать в том же духе", - сказал капитан "Дженоа" Доменико Кришито.
Под руководством Шевченко "Дженоа" в чемпионате Италии потерпела пять поражений, дважды сыграла вничью и одержала одну победу в Кубке страны. В турнирной таблице Серии А находится в "зоне вылета" – на 18-й позиции.
-
Напомним, 21 декабря в 19-м туре чемпионате Италии по футболу "Дженоа" под руководством Андрея Шевченко сыграла вничью с командой другого украинца – Руслана Малиновского – "Аталантой".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.49Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное