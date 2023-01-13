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Мы видим и наблюдаем признаки подготовки к массированной атаке россиян, - Гуменюк

13 января, 2023 пятница
09:05
война с Россией

Руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что в настоящее время наблюдаются признаки подготовки РФ к новому массированному обстрелу Украины

Об этом в эфире телемарафона сказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Прогнозировать вообще во время войны дело неблагодарное, и мы говорим о том, что население должно быть готовым, в том числе не только к самой атаке, но и к тому моменту, который потребуется для ликвидации этих последствий", - сказала Гуменюк.

Руководитель пресс-центра подчеркнула, что ОК "Юг" осознает, что РФ пытается атаковать именно инфраструктуру или ухудшить жизнь украинцев на тыловых территориях.

"Сейчас ситуация заключается в том, что мы видим и наблюдаем признаки такой подготовки, поэтому следует предупредить, что, вполне вероятно, как раз сейчас период, когда они сладили силы и подтянули резервы, которые им требовались после прошлой массированной атаки. Мы увидели, что враг практикует такие нашествия на нас, именно массированные атаки, и имеет от этого определенный результат, который они кладут в основу своей тактики действий", - добавила начальница Объединенного координационного пресс-центра.

Гуменюк рассказала, что, вероятно, новой массированной атакой России может стать смешанное нападение, когда применяют ракеты и "шахеды" вместе. Но возможны и волновые атаки, поочередной запуск разного оружия.

  • Напомним, ранее руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк сообщила , что Россия держит в Черном море всего один ракетоноситель.
  • Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк 11 января рассказала , что ВСУ фиксируют подготовку РФ к новой атаке, россияне могут использовать смешанную тактику во время следующего обстрела.
  • 11 января Оперативное командование "Юг" зафиксировало российскую подлодку, снаряженную четырьмя "калибрами", в Черном море на боевом дежурстве.

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воєнні злочини Росії
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