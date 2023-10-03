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Мы видели, как Украина предпринимает агрессивные действия для борьбы с коррупцией, - представитель Госдепа США

3 октября, 2023 вторник
06:53
Мир коррупция

В США видят, что в последние недели Украина принимает "агрессивные меры" для преодоления коррупции и это остается приоритетом

Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

По его словам, Штаты обсуждали с Украиной необходимость искоренить коррупцию еще до полномасштабного вторжения России. Этот разговор состоялся недавно во время визита Госсекретаря Энтони Блинкена, во время которого обсуждались эти вопросы с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими чиновниками.

"И скажу, что мы видели, как Украина предпринимает агрессивные действия, и это включает агрессивные действия в последние несколько недель, чтобы преодолеть коррупцию. И мы приветствуем их продолжение этих шагов", - сказал Миллер, отвечая на вопросы журналистов.

Он добавил, что это изображают как то, что Украина должна сделать для обручения поддержкой западных союзников и реализации своих европейских стремлений стать членом ЕС.

"Вы видите членов Конгресса, которые говорят, что они хотят, чтобы Украина приняла антикоррупционные меры, поэтому важно, чтобы Украина показала им, что они есть. Вы видите, как члены ЕС говорят, что они этого хотят, и поэтому важно, чтобы Украина показала, что они делают эти шаги", - подчеркнул спикер Госдепа.

Миллер отметил, что с таким соседом, как Россия, Украина должна строить крепкую экономику.

"Они будут соседями с Россией всегда. Им нужна экономика, которая может поддерживать аппарат безопасности, чтобы сдерживать российскую агрессию в будущем. И они не смогут этого сделать, если коррупция будет широко распространена в разных секторах экономики", – подчеркнул он.

  • 26 сентября в посольстве США подтвердили, что направили Киеву перечень реформ для продолжения поддержки, среди приоритетов – обеспечение деятельности антикоррупционных органов.
  • Впоследствии посол ЕС Катарина Матернова заявила, что восприятие Украины Западом как коррумпированного государства меняется, поскольку украинцы отдают жизнь, чтобы создать страну без коррупции.
  • Также накануне американское издание Politico писало, что в администрации Белого дома гораздо больше озабочены коррупцией в Украине, чем об этом заявляется в публичной плоскости, и считают, что это явление может негативно отразиться на поддержке Украины западными союзниками.
Украина
корупція в Україні
США
Экономика
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