"Мы видели, как такое делали нацисты во время Второй мировой войны": Джонсон осудил "культурный вандализм" РФ в Украине

Об этом сообщает Sky News.

"В течение истории мы видели, что происходит, когда агрессоры пытаются подавлять и уничтожать культуру. Мы видели это с нацистами во время Второй мировой войны, красными кхмерами в Камбодже, талибами в Афганистане", - отметил британский премьер.

В видеообращении к Эдинбургскому международному культурному саммиту, который проходит в парламенте Шотландии, Джонсон сказал, что происходит "культурный вандализм".

"Сегодня мир снова стал свидетелем непростительных актов культурного вандализма, на этот раз в Украине", - заявил он.

По словам Джонсона, Великобритания будет финансировать "меры по охране культурного наследия", а также военную и гуманитарную помощь Украине.

"Значительная часть извращенного обоснования Путина для его вторжения основывается на мерзком утверждении, что Украина почему-то не является настоящей страной. Это ложь, которую он стремится сделать правдой, систематически стирая все следы многовековой украинской культуры с территории, которую оккупируют его войска", - подчеркнул Джонсон.

7 мая оккупанты уничтожили музей Сковороды близ Харькова. От ночных ракетных обстрелов захватчиков здание музея загорелось – пожар охватил почти все помещения. Памятник архитектуры XVIII века, только недавно отреставрированный, полностью уничтожен.

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