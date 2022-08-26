"Мы видели, как такое делали нацисты во время Второй мировой войны": Джонсон осудил "культурный вандализм" РФ в Украине
Премьер Британии Борис Джонсон обвинил российские войска в попытке уничтожить украинскую культуру на территории, которую они захватили
Об этом сообщает Sky News.
"В течение истории мы видели, что происходит, когда агрессоры пытаются подавлять и уничтожать культуру. Мы видели это с нацистами во время Второй мировой войны, красными кхмерами в Камбодже, талибами в Афганистане", - отметил британский премьер.
В видеообращении к Эдинбургскому международному культурному саммиту, который проходит в парламенте Шотландии, Джонсон сказал, что происходит "культурный вандализм".
"Сегодня мир снова стал свидетелем непростительных актов культурного вандализма, на этот раз в Украине", - заявил он.
По словам Джонсона, Великобритания будет финансировать "меры по охране культурного наследия", а также военную и гуманитарную помощь Украине.
"Значительная часть извращенного обоснования Путина для его вторжения основывается на мерзком утверждении, что Украина почему-то не является настоящей страной. Это ложь, которую он стремится сделать правдой, систематически стирая все следы многовековой украинской культуры с территории, которую оккупируют его войска", - подчеркнул Джонсон.
- 7 мая оккупанты уничтожили музей Сковороды близ Харькова. От ночных ракетных обстрелов захватчиков здание музея загорелось – пожар охватил почти все помещения. Памятник архитектуры XVIII века, только недавно отреставрированный, полностью уничтожен.
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