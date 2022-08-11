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Главная война с Россией "Мы видели, что им нужна еще неделя, две, три": Резников объяснил, почему наступление РФ оказалось неожиданным для властей Украины

"Мы видели, что им нужна еще неделя, две, три": Резников объяснил, почему наступление РФ оказалось неожиданным для властей Украины

11 августа, 2022 четверг
10:55
война с Россией

Министр обороны рассказал, что наступление России оказалось неожиданным для Украины из-за неготовности ударных группировок

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Украинской правде .

На вопрос противоречия заявлений о готовности к возможному наступлению России и неожиданности вторжения из Беларуси и быстрого продвижения на юге, Резников ответил:

"Вы проанализируйте публичные доклады и наших разведок, и партнеров. Вы увидите, что по состоянию на 24 февраля россиянами не были образованы ударные группировки в полном смысле военного искусства. Это я не сам придумал как гражданское лицо, это военные мне объяснили на уровне Генштаба, что ударная группировка для наступления предусматривает определенные признаки: органы управления и органы обеспечения, и госпитали, и логистические цепочки, и ударные группы, и т. д. Так вот на всех рискованных зонах, которые вы назвали, россияне не имели признаков завершенного формирования масштабного ударного группировка".

Министр обороны подчеркнул, что российские оккупанты начали атаку без сложившихся ударных группировок. Вероятно, поэтому Киевщину, Черниговщину и Сумщину последовательно деоккупировали.

"Когда я выдвигался на Черниговщину, то я у генерала Николюка (командующий ОК "Юг" – ред.) спросил: "Что вас больше всего поразило как военного?". И он говорит, что больше всего поразило, как россияне нарушили свои же инструкции и правила. По правилам, сначала артиллерия отрабатывает территорию, потом идут танки, а потом уже пехота, но они настолько были убеждены, что наскоро нас возьмут, что покинули артиллерию позади себя и танками и БТР-ми поехали на Бровары захватывать Киев. И еще везли с собой парадную форму.

Это значит, что они пошли в пришествие, не будучи совсем готовы. Потому и их логистические цепочки резались нами так легко. То же произошло и в Беларуси", – рассказал министр.

Резников добавляет, что Украина видела не готовность врага к нападению именно из-за не сформировавшихся групп, а потому давала отсрочку в несколько недель.

"С точки зрения военного искусства мы видели, что они не готовы, и поэтому мы говорили, что для формирования окончательной ударной группировки им нужно еще время – неделю, две, три.

Я каждый раз спрашивал военных, увидим ли мы это (что русская армия готова к наступлению – ред.). "Да, увидим", – подчеркнул Резников.

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Киевщина
Сумщина
Черниговщина
Алексей Резников
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