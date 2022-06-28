Разговор проходил в эфире телеканала "Дом", передает Еспресо.TV.



"Дмитрий, мы попросим вас перейти на русский язык. Мы вещаем для всего мира на русском языке, спасибо большое", - обратилась телеведущая к Лунину, когда глава ОВА начал рассказывать подробности трагедии в Кременчуге.

Поступок Галушки вызвал немалое возмущение у зрителей телеканала и пользователей соцсетей. Украинцы потребовали уволить телеведущую и привлечь к ответственности.

Некоторые также отметили, что работники публичных медиа в первую очередь должны перейти на украинский, ведь они несут язык в массы.

Многие пользователи не понимали, почему вещание на канале ведется именно на русском, если Галушка уверяет, что эфиры ведутся для всего мира.