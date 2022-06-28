"Мы вещаем для всево мира": ведущая гостелеканала "Дом" потребовала "перейти на русский язык" от руководителя Полтавской ОВА Лунина
Ведущая украинского государственного телеканала "Дом" Юлия Галушка, обратившись за комментарием к главе Полтавской ОВА Дмитрию Лунину, потребовала от него перейти на русский язык общения
Разговор проходил в эфире телеканала "Дом", передает Еспресо.TV.
"Дмитрий, мы попросим вас перейти на русский язык. Мы вещаем для всего мира на русском языке, спасибо большое", - обратилась телеведущая к Лунину, когда глава ОВА начал рассказывать подробности трагедии в Кременчуге.
Поступок Галушки вызвал немалое возмущение у зрителей телеканала и пользователей соцсетей. Украинцы потребовали уволить телеведущую и привлечь к ответственности.
Некоторые также отметили, что работники публичных медиа в первую очередь должны перейти на украинский, ведь они несут язык в массы.
Многие пользователи не понимали, почему вещание на канале ведется именно на русском, если Галушка уверяет, что эфиры ведутся для всего мира.
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