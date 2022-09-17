"Мы вернемся скоро". Alyona alyona представила песню "Мариуполь"
Украинская реперка Alyona alyona выпустила сингл, посвященный временно оккупированному россиянами украинскому городу-герою Мариуполю
В субботу, 17 сентября 2022 года, после вышла на YouTube Music.
В ней певица совмещает свои детские воспоминания об отдыхе в этом приморском городе с уверением в его неотвратимом возвращении.
Припев звучит следующим образом:
"Я з потягу через перони,
Пішки пройдуся до моря.
А в парках шумітимуть крони,
А з храму Петра гучно дзвонять.
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Там - діти козацького роду
Та сповнений вірою погляд.
Місто моє Маріуполь, ти чуєш?
Я поряд"
.
"Мы вернемся скоро", - отмечает в новой песне Alyona alyona.
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