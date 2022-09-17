В субботу, 17 сентября 2022 года, после вышла на YouTube Music.

В ней певица совмещает свои детские воспоминания об отдыхе в этом приморском городе с уверением в его неотвратимом возвращении.

Припев звучит следующим образом:

"Я з потягу через перони,

Пішки пройдуся до моря.

А в парках шумітимуть крони,

А з храму Петра гучно дзвонять.

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Там - діти козацького роду

Та сповнений вірою погляд.

Місто моє Маріуполь, ти чуєш?

Я поряд"

.

"Мы вернемся скоро", - отмечает в новой песне Alyona alyona.

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